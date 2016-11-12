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İşte il il kapatılan derneklerin listesi

İçişleri Bakanlığı'nın "terör örgütleriyle bağlantılı oldukları" iddiasıyla 370 derneğin faaliyetini durdurmasının ardından mühürleme işlemleri yapıldı

12 Kasım 2016 21:14

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile dünden bu yana çok sayıda derneğin faaliyeti durduruldu. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Halkın Hukuk Bürosu, Adalet Okulu, Kürt Yazarlar Derneği, Mezopotamya Kültür Merkezi, Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER), Din Alimleri Derneği (DADER), Gündem Çocuk Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği’ne tebliğler iletildi binalar mühürlendi.

 

Kapatılan dernekler

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada “İçişleri Bakanlığı’nca, FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DAEŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu” denilmişti. İl il faaliyetleri durdurulan dernekler 12 Kasım 2016 saat 14.30 itibariyle şöyle:

İSTANBUL

TUAD, TAYAD, Gökkuşağı Kadın Derneği, Göç-Der, İkitelli Özgürlükler Derneği, İstanbul Demokratik Haklar Federasyonu ve Gazi Demokratik Haklar Federasyonu, MED Kültür Merkezi, Seyri Mesel Sanat Atölyesi, Sarıgazi ve Nurtepe Çayan Haklar Derneği, TAREM.

ANKARA

Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu’nda faaliyet gösteren Adalet Okulu Derneği, Gündem Çocuk Derneği, KÜRDİ-Der.

İZMİR

Kapatma kararı verilen TAYD-DER, YAK-DER, Demokratik Haklar Derneği, MKM.

BURSA

Panayır Kadın Dayanışma Derneği.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Gültepe Kültür ve Dayanışma Derneği.

DİYARBAKIR

Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYADER), Özgür Kadın Kongresi de (KJA), Mezopotamya Hukukçular Derneği, Kürt Yazarlar Derneği, Rojava Derneği, Dicle Fırat Kültür Merkezi, Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), SELİS Kadın Derneği. Faaliyetleri hakkında durdurma kararı çıkarılan 370 dernekten 47’sinin Diyarbakır’da olduğu belirtildi.

MERSİN

Mersin Mezopotamya Kültür Derneği (MKM), Akdeniz Göç Der, Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği (YAKAY-DER).

ADANA

MKM-DER, Çukurova Üniversitesi Demokratik Öğrenci Derneği.

BATMAN

Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER), Din Alimleri Derneği (DADER), Batman Yoksullukla Mücadele ve Kalkınma Derneği.

ADIYAMAN

Batman ve Diyarbakır’daki şubeleri de basılan Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (MEYA-DER) Adıyaman Şubesi, Azikan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadın Yaşam Derneği, Pale Kültür Sanat Derneği, Komagene Eğitim Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği.

TUNCELİ

Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER).

VAN

 

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