HDP'li Uca ile polis arasında 'talimat' tartışması

İçişleri Bakanlığı’nın kapatılması için talimat verdiği 370 dernek arasında yer alan sivil toplum örgütlerinin kapatılmasına başlandı. Diyarbakır’da sabah saatlerinde 19’u kent merkezinde olmak üzere toplam 47 derneğe görevliler giderek mühürleme çalışması yaptı.

HDP’li Uca polisle tartıştı

Merkez Kayapınar İlçesi Diclekent semtinde bulunan Özgür Kadın Kongresi’ne (KJA) ait dernek binasına gelen görevliler derneği mühürlemek istedi. Dernek kapısında bekleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca ve dernek yöneticileri, görevlilere derneğin mühürlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine dernekler masası görevlileri polis müdürleriyle birlikte derneğin kapısına tekrar gelerek Milletvekili Uca ile görüştü. Polis müdürü HDP’li Uca’ya, bakanlığın almış olduğu bir kararı uygulamakla görevli olduklarını, zor kullanmadan, kanunlar çerçevesinde mühürleme işlemini yapmak istediklerini, itiraz haklarını hukuki çerçevede yapabileceklerini söyledi.

Milletvekili Uca da polis müdürüne, "Size gelen her talimatı uygulamak zorunda değilsiniz, ben buna müsade edemem. Burası bir kadın derneği, kadınların haklarını koruyan bir dernek" diyerek cevap verdi. Buna karşılık polis müdürü de Uca’ya "Ben bana verilen talimatı yerine getirmek zorundayım. Siz engel olsanız da, olmasanız da, ben bu kararı uygulayacağım. Ben tebliğ etmeye gelmedim. Burayı 3 ay süreyle kapatmaya geldik" karşılığını verdi. HDP’li Uca da, "Valinin her talimatını uygulamak zorunda değilsiniz. Bir kadın derneğini kapatıyorsunuz. O zaman beni de buradan zorla çıkarırsınız’ diyerek içeri girdi. Polis müdürü bu kez "Vekilim buna gerek var mı? Lütfen zor kullanmadan işimizi yapmamıza müsade edin" ricasında bulundu.

Dernek kapısının önüne çıkan Milletvekili Uca ile beraberindekiler, ’Baskılar bizi yıldıramaz’, ’Kadınlara uzanan eller kırılsın’ sloganları atarken, görevliler dernek binası içerisine girerek tutanak tutup derneği müdürledi. Mühürleme çalışması devam ederken, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da geldi. Özgür Kadın Kongresi’nin mühürleme çalışması tamamlandıktan sonra görevliler bölgeden ayrıldı.

Kentte aralarında GÖÇ-DER, TUHAD-FED, MEYA-DER, Dicle Fırat Kültür Derneği’nin de bulunduğu dernekler mühürlenirken, faaliyetlerine son verilen dernekleri mühürleme çalışması devam ediyor.