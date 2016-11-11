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Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği de kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı, 370 derneğin kapatıldığını duyurmuştu

11 Kasım 2016 21:46

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla faaliyetlerine son verildi

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), ÇHD'li meslektaşlarına, binalarının kullanımı açtığını duyurmuştu.

ÇHD, Twitter’da CNN Türk’te konuşulan 370 derneğin kapatma kararına ilişkin programa bağlanamadıklarını belirterek “CNN Türk faşizmle işbirliği yapıyor, bizi bizsiz konuşuyor! Cnn Türk şube başkanımızı yayına bağlayamacağını, yazılı olarak iletilirse paylaşılacağını, koşullarının böyle olduğunu söylüyor!” dedi.

ÇHD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İçişleri Bakanlığı kararı ile Derneğimizin faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. Kararı tanımıyoruz! Faşizme boyun eğmeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı ve Ankara'daki şubenin kapısının mühürlendiğini gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. 

ÖHD'den destek gelmişti

ÖHD, ÇHD'li meslektaşlarına binalarının kullanımını açtığını duyurmuştu. ÖHD'nin destek mesajı şöyleydi:

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