ÇHD avukatı: Cezaevinde darp edildim!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarından Günay Dağ, Maltepe Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu'nda darp edildiği gerekçesiyle kurum müdürü ve infaz koruma memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Günay Dağ'a destek veren Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde toplandı.

"Maltepe Çocuk Hapishanesinde işkence var. İşkenceciler hesap verecek" yazılı pankart açan grup, "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" şeklinde sloganlar attı. Grupa, Kartal Hukukçular Derneği de destek verdi.

Maltepe Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na açlık grevinde olan müvekkili ile görüşmek ve kurum yetkililerinden bilgi almak için dün gittiğini ifade eden avukat Günay Dağ, "Kurum 2. müdürü olduğunu ifade eden kişi ile görüştüm. Müvekkilin işkenceye maruz kaldığını belirttim. Kendisi bunların gerçek olmadığını ifade etti. Ben kendisine durumun vehametini izah etmeye çalıştım. Bu işkencenin devamı halinde ağır hukuki sonuçlar yaşanabileceğini ifade etmeye çalıştım. 'Beni tehdit mi ediyorsunuz' diyerek dışarı çıkmamı istedi. Emrindeki gardiyanları çağırarak beni zorla dışarı attırdı. Birden fazla gardiyan tarafından koridor boyunca sürüklenerek, duvarlara çarpılarak, merdivenlerden sürüklenerek dışarıya atıldım. Hapishane önünde bir gardiyanın özel bir saldırısına maruz kaldım. Gardiyan sırtıma dizi ile bastırarak beni önce geriye doğru çekti ve sonra yere yapıştırdı. Kafamı yere çarptı" dedi.

Dava açılması talep edildi

Dağ ve Çağdaş Hukukçular Derneği savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ise Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü ve infaz koruma memurları hakkında "İşkence", "Suçu bildirmeme", "Görevi kötüye kullanma", "Hakaret", "Tehdit" suçlarından dava açılmasını talep etti.