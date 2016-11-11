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İçişleri Bakanlığı, 370 derneğin faaliyetini durdurdu, hangileri olduğunu açıklamadı!

Faaliyetleri durdurulan dernekler, sosyal medya üzerinden öğreniliyor

11 Kasım 2016 19:20

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle, OHAL Kanunu 11. madde kapsamında 370 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

23 Temmuz’da yayınlanan 667 sayılı KHK ile 1125 dernek ve 104 vakıf kapatılmıştı.

Bakanlık, faaliyetlerine son verilen derneklerin isimlerini bildirmezken, şu ana kadar faaliyetlerine son verildiği belirlebilenler şöyle:

Gündem Çocuk Derneği,

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD),

Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER),

Haklar ve Özgürlükler Derneği,

Azikan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 

Kadın Yaşam Derneği,

Pale Kültür Sanat Derneği,

Komagene Eğitim Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği,

Halkın Hukuk Bürosu,

Gültepe Kültür ve Dayanışma Derneği,

Batman Yoksullukla Mücadele ve Kalkınma Derneği,

Halkın Hukuk Bürosu.

 

Bakanlıktan açıklama

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı'nca, FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DAEŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu.

Türkiye'deki dernek sayısı"OHAL Kanunu 11. Maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyeti valiliklerimizce durdurulmuştur. Bunlara ilişkin inceleme, değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz hız kesmeden kararlılıkla devam edecektir."

 

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