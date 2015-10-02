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Politika

İşte HDP'nin son aday listesi

HDP, 7 Haziran'da yüzde 13,12 oranında oy alan 80 milletvekili çıkarmıştı

02 Ekim 2015 16:03

Seçim bildirgesini bugün açıklayan HDP, milletvekili aday listesine de son halini verdi.

Aldığı oy oranında binde 12'lik değişim olması halinde HDP’nin MHP'ye bir milletvekili kaybedebileceği Kocaeli'nde 10. sırada Halide Ağma Encü yerine Diba Aslan aday gösterildi.

Kritik illerden Aydın'da 2. sıraya Birsen Temir yerine Nuri Keserci, Malatya'da 1. sıraya Kemal Bülbül yerine Aydın Erdoğan getirilirken 5. ve 6. sıradaki isimler yer değiştirdi.

İzmir 1. bölgede 3. sıraya Recep Aydemir, 11. sıraya Abuzer Kılınç'ı getiren HDP, Van'da da son sıradaki Sevda Alkan'ın yerine Yeliz Yıldırım'ı aday gösterdi. 

7 Haziran'da yüzde 13,12 oranında oy alarak 80 milletvekili çıkaran HDP'nin 1 Kasım için 81 ilde aday gösterdiği 550 isim şöyle:

 

Adana

Meral Danış Beştaş
Rıdvan Turan
Şuhap Bolkan
Günay Mutluhan
Derya Çiçek Nar
Barış Karabıyık
Mehmet Yücel Arıkan
Feride Peynirci
Reşit Ertaş
Feyruze Gümüş
Hıdır Koluman
Emrah Bozan
Abdulkerim Aslan
Mehmet Zahir Karaboğa

 

Adıyaman

Behçet Yıldırım
Kemal Bülbül
Mahmut Özdemir
Ayten Yılmaz
Birsen Tunç

 

Afyon

Mehmet Bayraktar
Veda Çelik
İsmail Kaçmaz
Cavidan Nizamoğlu
Birgül İldoğan

 

Ağrı

Leyla Zana
Berdan Öztürk
Dirayet Taşdemir
Mehmet Emin İlhan

 

Aksaray

İsmail Doygun
Kıymet Temel
Mehmet Baltaş

 

Amasya

Naciye Çiğdem Atalay
Mustafa Irmak
Nurettin Alkan

 

Ankara-1

Sırrı Süreyya Önder
Gülsen Ülker
Şerif Oti
Celal Demir
Nursel Öztürk
Berkat Kar
Şilan Aydın Üzgeç
Nazik Kılıç
Erol Tunç
Nursel Güvendir
Turgut Çetin
Dilek Ertürk
Mehmet Mercan
Ebru Demir
Aziz Yavuz
Gülnaz Mart
Erdal Okay
Turan Dara

 

Ankara-2

Mustafa Sarısülük
Songül Erol Abdil
Tayland Altünay
Ayfer Balıkçı
Abdullah Koç
İsmet Yalçınkaya
Firdevs Kantar
Kamber Ataş
Hatice Çevik
Tacire Baktaş
Abdulkani Tatlısu
Nursel Aras Karakaya
Kubilay Akman
Müşerref Geçer

 

Antalya

Hakkı Saruhan Oluç
Cevdet Çağlar
Deniz Yıldırım
Nuray Erçağan
İshak Kahraman
Songül Şarklı
Bayram Ardık
Firdevs Sema Tatlı
Erbakan Tağ
İlkin Manya
Kamile Yılmaz
Hülya Demir
Şehmus Demir
Yüksel Gönül

 

Ardahan

Taşkın Aktaş
Pervin Tunbul

 

Artvin

Recep Demirci
Mehmet Emin İnce

 

Aydın

Doğan Erbaş
Nuri Keserci
Mahmut Nacar
Sevay Akkan Açıcı
Abdulnasır Subaşi
Ayfer Demirel
Mehmet Göcekli

 

Balıkesir

Cafer Çelik
Bedri Arık
Esengül Beşli
Faruz Nafiz Sayın
Ahmet Zeki Açıkgöz
Ayşe Işık
Hayrettin Şen
Gülistan Adsan

 

Bartın

Diren Cevahir Şen
Nur Sait Tekgül

 

Batman

Ayşe Acar Başaran
Mehmet Ali Aslan
Saadet Becerekli
Kadir Tunç

 

Bayburt

Abdulkadir Canalır
Sevim Devrim

 

Bilecik

Perihan Karakoç
Ömer Ege

 

Bingöl

Hişyar Özsoy
Mahmut Demirel
Hatice Kavran

 

Bitlis

Mizgin Irgat
Mahmut Celadet Gaydalı
Habip Yeşiltepe

 

Bolu

Güner Yavuz
Nevzat Sancak
İbrahim Yolci

 

Burdur

Celal Çiçek
Betül Taylan
Halil Çay

 

Bursa

Asiye Kolçak
Metin Kılıç
Şahin Akın
Fatma Özen Çerençe
Hüseyin Armağan
Mülkiye Eliş
Rahim Dede
Bertal Camkıran
Çiçek Çelebioğlu
Mehmet Deniz Büyük
Hadice Ateş
Yılmaz Adıyaman
Hamza Karaköse
Münesra Geçimli
Mehmet Ferit Çelik
Aygül Saklı
Muzaffer Yazıcı
Figen Ovat

 

Çanakkale

Özlem Ergun Açenal
Ömer Faruk Kırnıç
Adile Yalçın
Sinan Ekinci

 

Çankırı

Selvinaz Göçmez
Hüseyin Karakaş

 

Çorum

Şeref Karataş
Meliha Üşüdür
Ümit Küçükbayatlılı
Hasibe Beyaz

 

Denizli

Perihan Üge
Ahmet Turhan
Emine Yalçın
Ayfer İnan
Özgür Çavuşoğlu
Ahmet Sari
Cengiz Erbenzer

 

Dersim

Alican Önlü
Edibe Şahin

 

Diyarbakır

İdris Baluken
Nursel Aydoğan
Nimetullah Erdoğmuş
Feleknas Uca
Altan Tan
Çağlar Demirel
Ziya Pir
İmam Taşcıer
Sibel Yiğitalp
Edib Berk
Nesrin Hilal Şanlı

 

Düzce

Neriman Birgül Hakan
Ali Şeker
Abdurrahman Oğuz

 

Edirne

Sedat Zımba
Halime Demirkapu
Mehmet Şerif Öner

 

Elazığ

Orhan Demirbağ
Seydali Pörklü
Türkan Bingöl
İbrahim Bingöl

 

Erzincan

Hasan Ulucan
Gülsüm Kaya

 

Erzurum

Seher Akçınar Bayar
Kamil Aydın
İrfan Keskin
Zeliha Dündar
Zahir Uzun
Zeyni Mete

 

Eskişehir

Işık Polat
Nurettin Aldemir
Fatma Curka
Suat Tuncer
Mehmet Latif Çelebi
Nermin Kaya

 

Gaziantep

Mahmut Toğrul
Yurdusev Özsökmenler
Osman Demirci
Emine Akkuş Çiçek
Hasan Sarı
Lami Çiçek
Sultan Bayındır
Emre Yücel
Selman Tutumlu
Yurdanur Mutlu
Mehmet Karaaslan
Umut Baran

 

Giresun

Filiz Çakır
Nalan Coşkun
Hasan Hüseyin Küçükaydın
Abdullah Erol

 

Gümüşhane

Hayati Günal
Derya Uysal

 

Hakkari

Selma Irmak
Nihat Akdoğan
Abdullah Zeydan

 

Hatay

Servet Kavukoğlu
Şükran Dağ Cabir
Kerem Nalbant
Bedi Duman
Ercüment Kimyon
Muhsine Taşan
Mehmet Oğur
Semire Buz
Özgür Aydın
Çetin Sakallı

 

Iğdır

Mehmet Emin Adıyaman
Kıznaz Türkeli

 

Isparta

Bahadır Çopur
Hakan Ekin
Ömer Kartal
Fatma Sibel Melik

 

İstanbul-1

Selahattin Demirtaş
Hüda Kaya
Turgut Öker
Serpil Kemalbay Pekgözegü
Abdullah Alagöz
Arife Çınar
Orhan Atilla
Ferhat Öner
Hülya Avşar
Musa Piroğlu
Halime Yavuz
Murad Mıhçı
Sevgi Örüç
Sezin Uçar
Mustafa Taşdelen
Kübra Meltem Mollaoğlu
Bayram Yaşlı
Burcu Demirbaş
Muhittin Arslanboğa
Selda Karafazlı Kurşun
Dilşat Canbaz
Rıza Karaman
Hürriyet Özçelik
Mehmet Salih Taşdemir
Ayşegül Taşçı
Nurhan Yıldırım
Rumet Serhat
Metin Eroğlu
Birgün Hızal
Aytekin Demir
Şadiye Koçkar

 

İstanbul-2

Celal Doğan
Filiz Kerestecioğlu
Sezai Temelli
Şerife Erbay
Zahit Mutlu
Nurten Ertuğrul
Saime Oğuzhan
Fırat Epözdemir
Gülsüm Ağaoğlu
Abdullah Baranuğurlu
Hülya Osmanağaoğlu
Eyüp Güneysel
Beste Kaplan
Mehmet Saltoğlu
Selda Çelik
Semra Türk
Salih Şahin
Musa Değirmenci
Feride Elçin
Hadi Boral
Turhan Arslan
Mehmet Erdoğan
Ebru Özdemir
Kurtuluş Sunal
Abdullah Tayboğa
Servet Güzel

 

İstanbul-3

Pervin Buldan
Garo Paylan
Erdal Ataş
Ali Kenanoğlu
Emine Beyza Üstün
Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu
Abdulhakim Daş
Şefika Gürbüz
Cüneyt Caniş
Ahmet Yaşlı
Safiye Akdağ
Erkan Metin
Elif Bulut
Yakup Mavzer
Süleyman Turgut
Zeki Korkmaz
Muazzez Töre
Abdulcelil Öztekin
Ceylan Yılmaz
Çetin Yılmaz
Sidar Duman
Mustafa Kızılkaya
Zehra Şahin Yeşil
Leyla Yıldız
Nuray Çakar
Kadri Görgü
Dilek Sultan Nayman
Gülseven Çetin
Ramazan İlhanlı
Servet Erçıktı
Dicle Aytuğ

 

İzmir-1

Ertuğrul Kürkçü
Mülkiye Birtane
Recep Aydemir
Semra Uzunok
Bayram Ercan
Derya Öz
Ömer Balkaş
Latife Canan Kaplan
Ahmet Önerge
Ayşe Erkek
Abuzer Kılınç
Nevzat Alkan
Nihat Yıldırım

 

İzmir-2

Müslüm Doğan
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Süleyman Gündüz
Eylem Yıldız
İbrahim Akın
Nimet Nazlı Masatçı Ziyan
Cemal Bıçak
Hüseyin Az
Hediye Tekin
İmdat Ataş
Ülkü Yalçınkaya
Ferzende Deniz
Hamdi Öztürk

 

Kahramanmaraş

Aziz Tunç
Ayşenur Vaizoğlu
Ali Gencer
Nuran İmir
Emre Genç
Meryem Yıldız
Kifayet Ceylan
Mehmet Serkan Öztürk

 

Karabük

Sadık Uçak
Zekeriya Yıldırım

 

Karaman

Sami Acar
Şadiye Yurtsever

 

Kars

Ayhan Bilgen
Şafak Özanli
Önder Fidanboy

 

Kastamonu

Seçkin Kır
Yeter Özdemir
Zeynel Şentürk

 

Kayseri

Sultan Özcan
Galip Güler
Nuran Ergen Kılıç
Mehmet Bayrak
Funda Temel
Güzel Özden
Tülay Kılınç Deniz
Fırat Altunoğlu
Tahirhan Sayyiğit

 

Kilis

Kasım Kısa
Hadice Sezgin

 

Kırıkkale

Şahin İşpara
Bendigar Cengiz
Gülhan Akıncı

 

Kırklareli

Emine Nilüfer Ataman
Mehmet Boztemir
Maşallah Köysü

 

Kırşehir

Onur Şahin
Ferdane Şevval Kızıl

 

Kocaeli

Ali Haydar Konca
Zakire Dündar Aydin
İbrahim Ergin
Sevda Özer
Hasan Sancar
Bedia Salhan
Ahmet Okuyucular
Ayten Yılmaz
Turan Yalçınkaya
Diba Aslan
Sevgil Olan

 

Konya

Hüseyin Özkan
Şaziye Şener
Kamuran Tekin
Serap Kaya
Adnan Seyhan
Hamide Kaya
Hüseyin Mertoğlu
Eylem Almaz
Mehmet Ulusoy
Nuriye Pervin Başer
Ahmet Erdoğan
Mustafa Yavaşoğlu
Mehmet Latif Akçin
Tuna Kayalar

 

Kütahya

Özcan Kılıç
İbrahim Uzen
Aysun Cerek
Fatma Beyhan Eroğlu Er

 

Malatya

Aydın Erdoğan
Perihan Yücekaya
Şemsettin Polat
Ebru Ergen Korkmaz
İbrahim Ulutaş
Abuzer Yavaş

 

Manisa

Mustafa Avcı
Yüksel Budak
Abiddin Başboğa
Sema Sünbül
Cumali Yıldız
Ömer Taşkın
Hamit Barutçu
Aytekin Karapaça
Dilan Onuk

 

Mardin

Mithat Sancar
Gülser Yıldırım
Erol Dora
Ali Atalan
Enise Güneyli
Erol Güler

 

Mersin

Dengir Mir Mehmet Fırat
Çilem Küçükkeleş
Mehmet Alış
İkram Vuran
Aladin Ateş
Pelin Kahiloğulları
Özlem Şen
Haluk Çeliktaş
Gülhan Özlü
Süleyman Eroğlu
Hülya Doğan

 

Muğla

Münevver Hürriyet Karadeniz
Mehmet Polat
Perihan Resuloğulları
Ayla Ableyla
Diba Yıldız
Mehmet Emin Gers

 

Muş

Burcu Çelik Özkan
Ahmet Yıldırım
Nimet Sezgin

 

Nevşehir

Kevser Yalçın
İrfan Turan
Gülfer Keskin

 

Niğde

İpek Ekrem
Hamza Özkan
Selahattin Aras

 

Ordu

Atilla Aytemur
Tülay Koçak
Mesut Bilgi
Fatma Yalçınkaya
Ali Osman Güngör

 

Osmaniye

Hatice Betül Çelebi
Mehmet Atış
Abdulselam Kılıç
Latif Kaplan

 

Rize

Tugay Köse
Mustafa Yıldız
Mevlüde Çelebi

 

Sakarya

Neslin Gümüş
Dursun Yıldız
Ayşegül Altıntaş
Cumhur Atay
Müşerref Serap Işık
Figen Karataş
Ali Çoprak

 

Samsun

İlhan Cüre
Ümide Aysu
Sait Kocaman
Nuray Bedirkurum
Ahmet Çağin
Emre Sarı
Birsen Aydın
Abduraman Karadeniz
Ramazan Çavdar

 

Siirt

Kadri Yıldırım
Besime Konca
Fatih Dalğalı

 

Sinop

Ayşe Gül Kafkas
Ayla Tokmak

 

Sivas

Nazan Ökmen
Aydın Murat Keklik
Veli Yangın
Cevat Aktaş
Çiğdem Orhan

 

Şanlıurfa

Osman Baydemir
Dilek Öcalan
İbrahim Ayhan
Leyla Güven
Ziya Çalışkan
Feridun Yazar
Yusuf Geçgel
İbrahim Ovabeyli
Hedle Oğur
Hacire Aksoy
Yusuf Yetim
Gülcan Avcı

 

Şırnak

Faysal Sarıyıldız
Leyla Birlik
Ferhat Encü
Aycan İrmez

 

Tekirdağ

Umut Işık
Şahnaz Kaya
Sadi Özdemir
Muhsin Koçak
Helin Kınay
Tufan Çavaş

 

Tokat

Murat Toprak
İhsan Bayrı
Satılmış Avşar
Gülcan Gümüş
Kadir Akkaya

 

Trabzon

Hüseyin Taka
Turan Çavuşoğlu
Tursun Baydar
Mehmet Mustafa Olcayto
Müge Yamanyılmaz
Bülent Güngör

 

Uşak

Cengiz Güven
Mehmet Acebek
Elif Şahsın Sırlıoğlu

 

Van

Figen Yüksekdağ Şenoğlu
Lezgin Botan
Nadir Yıldırım
Tuğba Hezer Öztürk
Adem Geveri
Bedia Özgökçe Ertan
Lokman Ergun
Yeliz Yıldırım

 

Yalova

Cemil Elden
Songül Hacıoğlu Dağ

 

Yozgat

Kerem İşler
Hatice Ücar
Şükrü Almaz
Halil Kesmez

 

Zonguldak

Filiz Ada Stephenson
Metin Kılıç
Şayeste Salmanoğlu
Fahri Bozbaş
Bedirhan Güneş

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