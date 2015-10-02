İşte HDP'nin son aday listesi

Seçim bildirgesini bugün açıklayan HDP, milletvekili aday listesine de son halini verdi.

Aldığı oy oranında binde 12'lik değişim olması halinde HDP’nin MHP'ye bir milletvekili kaybedebileceği Kocaeli'nde 10. sırada Halide Ağma Encü yerine Diba Aslan aday gösterildi.

Kritik illerden Aydın'da 2. sıraya Birsen Temir yerine Nuri Keserci, Malatya'da 1. sıraya Kemal Bülbül yerine Aydın Erdoğan getirilirken 5. ve 6. sıradaki isimler yer değiştirdi.

İzmir 1. bölgede 3. sıraya Recep Aydemir, 11. sıraya Abuzer Kılınç'ı getiren HDP, Van'da da son sıradaki Sevda Alkan'ın yerine Yeliz Yıldırım'ı aday gösterdi.

7 Haziran'da yüzde 13,12 oranında oy alarak 80 milletvekili çıkaran HDP'nin 1 Kasım için 81 ilde aday gösterdiği 550 isim şöyle:

Adana

Meral Danış Beştaş

Rıdvan Turan

Şuhap Bolkan

Günay Mutluhan

Derya Çiçek Nar

Barış Karabıyık

Mehmet Yücel Arıkan

Feride Peynirci

Reşit Ertaş

Feyruze Gümüş

Hıdır Koluman

Emrah Bozan

Abdulkerim Aslan

Mehmet Zahir Karaboğa

Adıyaman

Behçet Yıldırım

Kemal Bülbül

Mahmut Özdemir

Ayten Yılmaz

Birsen Tunç

Afyon

Mehmet Bayraktar

Veda Çelik

İsmail Kaçmaz

Cavidan Nizamoğlu

Birgül İldoğan

Ağrı

Leyla Zana

Berdan Öztürk

Dirayet Taşdemir

Mehmet Emin İlhan

Aksaray

İsmail Doygun

Kıymet Temel

Mehmet Baltaş

Amasya

Naciye Çiğdem Atalay

Mustafa Irmak

Nurettin Alkan

Ankara-1

Sırrı Süreyya Önder

Gülsen Ülker

Şerif Oti

Celal Demir

Nursel Öztürk

Berkat Kar

Şilan Aydın Üzgeç

Nazik Kılıç

Erol Tunç

Nursel Güvendir

Turgut Çetin

Dilek Ertürk

Mehmet Mercan

Ebru Demir

Aziz Yavuz

Gülnaz Mart

Erdal Okay

Turan Dara

Ankara-2

Mustafa Sarısülük

Songül Erol Abdil

Tayland Altünay

Ayfer Balıkçı

Abdullah Koç

İsmet Yalçınkaya

Firdevs Kantar

Kamber Ataş

Hatice Çevik

Tacire Baktaş

Abdulkani Tatlısu

Nursel Aras Karakaya

Kubilay Akman

Müşerref Geçer

Antalya

Hakkı Saruhan Oluç

Cevdet Çağlar

Deniz Yıldırım

Nuray Erçağan

İshak Kahraman

Songül Şarklı

Bayram Ardık

Firdevs Sema Tatlı

Erbakan Tağ

İlkin Manya

Kamile Yılmaz

Hülya Demir

Şehmus Demir

Yüksel Gönül

Ardahan

Taşkın Aktaş

Pervin Tunbul

Artvin

Recep Demirci

Mehmet Emin İnce

Aydın

Doğan Erbaş

Nuri Keserci

Mahmut Nacar

Sevay Akkan Açıcı

Abdulnasır Subaşi

Ayfer Demirel

Mehmet Göcekli

Balıkesir

Cafer Çelik

Bedri Arık

Esengül Beşli

Faruz Nafiz Sayın

Ahmet Zeki Açıkgöz

Ayşe Işık

Hayrettin Şen

Gülistan Adsan

Bartın

Diren Cevahir Şen

Nur Sait Tekgül

Batman

Ayşe Acar Başaran

Mehmet Ali Aslan

Saadet Becerekli

Kadir Tunç

Bayburt

Abdulkadir Canalır

Sevim Devrim

Bilecik

Perihan Karakoç

Ömer Ege

Bingöl

Hişyar Özsoy

Mahmut Demirel

Hatice Kavran

Bitlis

Mizgin Irgat

Mahmut Celadet Gaydalı

Habip Yeşiltepe

Bolu

Güner Yavuz

Nevzat Sancak

İbrahim Yolci

Burdur

Celal Çiçek

Betül Taylan

Halil Çay

Bursa

Asiye Kolçak

Metin Kılıç

Şahin Akın

Fatma Özen Çerençe

Hüseyin Armağan

Mülkiye Eliş

Rahim Dede

Bertal Camkıran

Çiçek Çelebioğlu

Mehmet Deniz Büyük

Hadice Ateş

Yılmaz Adıyaman

Hamza Karaköse

Münesra Geçimli

Mehmet Ferit Çelik

Aygül Saklı

Muzaffer Yazıcı

Figen Ovat

Çanakkale

Özlem Ergun Açenal

Ömer Faruk Kırnıç

Adile Yalçın

Sinan Ekinci

Çankırı

Selvinaz Göçmez

Hüseyin Karakaş

Çorum

Şeref Karataş

Meliha Üşüdür

Ümit Küçükbayatlılı

Hasibe Beyaz

Denizli

Perihan Üge

Ahmet Turhan

Emine Yalçın

Ayfer İnan

Özgür Çavuşoğlu

Ahmet Sari

Cengiz Erbenzer

Dersim

Alican Önlü

Edibe Şahin

Diyarbakır

İdris Baluken

Nursel Aydoğan

Nimetullah Erdoğmuş

Feleknas Uca

Altan Tan

Çağlar Demirel

Ziya Pir

İmam Taşcıer

Sibel Yiğitalp

Edib Berk

Nesrin Hilal Şanlı

Düzce

Neriman Birgül Hakan

Ali Şeker

Abdurrahman Oğuz

Edirne

Sedat Zımba

Halime Demirkapu

Mehmet Şerif Öner

Elazığ

Orhan Demirbağ

Seydali Pörklü

Türkan Bingöl

İbrahim Bingöl

Erzincan

Hasan Ulucan

Gülsüm Kaya

Erzurum

Seher Akçınar Bayar

Kamil Aydın

İrfan Keskin

Zeliha Dündar

Zahir Uzun

Zeyni Mete

Eskişehir

Işık Polat

Nurettin Aldemir

Fatma Curka

Suat Tuncer

Mehmet Latif Çelebi

Nermin Kaya

Gaziantep



Mahmut Toğrul

Yurdusev Özsökmenler

Osman Demirci

Emine Akkuş Çiçek

Hasan Sarı

Lami Çiçek

Sultan Bayındır

Emre Yücel

Selman Tutumlu

Yurdanur Mutlu

Mehmet Karaaslan

Umut Baran

Giresun

Filiz Çakır

Nalan Coşkun

Hasan Hüseyin Küçükaydın

Abdullah Erol

Gümüşhane

Hayati Günal

Derya Uysal

Hakkari

Selma Irmak

Nihat Akdoğan

Abdullah Zeydan

Hatay

Servet Kavukoğlu

Şükran Dağ Cabir

Kerem Nalbant

Bedi Duman

Ercüment Kimyon

Muhsine Taşan

Mehmet Oğur

Semire Buz

Özgür Aydın

Çetin Sakallı

Iğdır

Mehmet Emin Adıyaman

Kıznaz Türkeli

Isparta

Bahadır Çopur

Hakan Ekin

Ömer Kartal

Fatma Sibel Melik

İstanbul-1

Selahattin Demirtaş

Hüda Kaya

Turgut Öker

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Abdullah Alagöz

Arife Çınar

Orhan Atilla

Ferhat Öner

Hülya Avşar

Musa Piroğlu

Halime Yavuz

Murad Mıhçı

Sevgi Örüç

Sezin Uçar

Mustafa Taşdelen

Kübra Meltem Mollaoğlu

Bayram Yaşlı

Burcu Demirbaş

Muhittin Arslanboğa

Selda Karafazlı Kurşun

Dilşat Canbaz

Rıza Karaman

Hürriyet Özçelik

Mehmet Salih Taşdemir

Ayşegül Taşçı

Nurhan Yıldırım

Rumet Serhat

Metin Eroğlu

Birgün Hızal

Aytekin Demir

Şadiye Koçkar

İstanbul-2

Celal Doğan

Filiz Kerestecioğlu

Sezai Temelli

Şerife Erbay

Zahit Mutlu

Nurten Ertuğrul

Saime Oğuzhan

Fırat Epözdemir

Gülsüm Ağaoğlu

Abdullah Baranuğurlu

Hülya Osmanağaoğlu

Eyüp Güneysel

Beste Kaplan

Mehmet Saltoğlu

Selda Çelik

Semra Türk

Salih Şahin

Musa Değirmenci

Feride Elçin

Hadi Boral

Turhan Arslan

Mehmet Erdoğan

Ebru Özdemir

Kurtuluş Sunal

Abdullah Tayboğa

Servet Güzel

İstanbul-3

Pervin Buldan

Garo Paylan

Erdal Ataş

Ali Kenanoğlu

Emine Beyza Üstün

Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu

Abdulhakim Daş

Şefika Gürbüz

Cüneyt Caniş

Ahmet Yaşlı

Safiye Akdağ

Erkan Metin

Elif Bulut

Yakup Mavzer

Süleyman Turgut

Zeki Korkmaz

Muazzez Töre

Abdulcelil Öztekin

Ceylan Yılmaz

Çetin Yılmaz

Sidar Duman

Mustafa Kızılkaya

Zehra Şahin Yeşil

Leyla Yıldız

Nuray Çakar

Kadri Görgü

Dilek Sultan Nayman

Gülseven Çetin

Ramazan İlhanlı

Servet Erçıktı

Dicle Aytuğ

İzmir-1

Ertuğrul Kürkçü

Mülkiye Birtane

Recep Aydemir

Semra Uzunok

Bayram Ercan

Derya Öz

Ömer Balkaş

Latife Canan Kaplan

Ahmet Önerge

Ayşe Erkek

Abuzer Kılınç

Nevzat Alkan

Nihat Yıldırım

İzmir-2

Müslüm Doğan

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Süleyman Gündüz

Eylem Yıldız

İbrahim Akın

Nimet Nazlı Masatçı Ziyan

Cemal Bıçak

Hüseyin Az

Hediye Tekin

İmdat Ataş

Ülkü Yalçınkaya

Ferzende Deniz

Hamdi Öztürk

Kahramanmaraş

Aziz Tunç

Ayşenur Vaizoğlu

Ali Gencer

Nuran İmir

Emre Genç

Meryem Yıldız

Kifayet Ceylan

Mehmet Serkan Öztürk

Karabük

Sadık Uçak

Zekeriya Yıldırım

Karaman

Sami Acar

Şadiye Yurtsever

Kars

Ayhan Bilgen

Şafak Özanli

Önder Fidanboy

Kastamonu

Seçkin Kır

Yeter Özdemir

Zeynel Şentürk

Kayseri

Sultan Özcan

Galip Güler

Nuran Ergen Kılıç

Mehmet Bayrak

Funda Temel

Güzel Özden

Tülay Kılınç Deniz

Fırat Altunoğlu

Tahirhan Sayyiğit

Kilis

Kasım Kısa

Hadice Sezgin

Kırıkkale

Şahin İşpara

Bendigar Cengiz

Gülhan Akıncı

Kırklareli

Emine Nilüfer Ataman

Mehmet Boztemir

Maşallah Köysü

Kırşehir

Onur Şahin

Ferdane Şevval Kızıl

Kocaeli

Ali Haydar Konca

Zakire Dündar Aydin

İbrahim Ergin

Sevda Özer

Hasan Sancar

Bedia Salhan

Ahmet Okuyucular

Ayten Yılmaz

Turan Yalçınkaya

Diba Aslan

Sevgil Olan

Konya

Hüseyin Özkan

Şaziye Şener

Kamuran Tekin

Serap Kaya

Adnan Seyhan

Hamide Kaya

Hüseyin Mertoğlu

Eylem Almaz

Mehmet Ulusoy

Nuriye Pervin Başer

Ahmet Erdoğan

Mustafa Yavaşoğlu

Mehmet Latif Akçin

Tuna Kayalar

Kütahya

Özcan Kılıç

İbrahim Uzen

Aysun Cerek

Fatma Beyhan Eroğlu Er

Malatya

Aydın Erdoğan

Perihan Yücekaya

Şemsettin Polat

Ebru Ergen Korkmaz

İbrahim Ulutaş

Abuzer Yavaş

Manisa

Mustafa Avcı

Yüksel Budak

Abiddin Başboğa

Sema Sünbül

Cumali Yıldız

Ömer Taşkın

Hamit Barutçu

Aytekin Karapaça

Dilan Onuk

Mardin

Mithat Sancar

Gülser Yıldırım

Erol Dora

Ali Atalan

Enise Güneyli

Erol Güler

Mersin

Dengir Mir Mehmet Fırat

Çilem Küçükkeleş

Mehmet Alış

İkram Vuran

Aladin Ateş

Pelin Kahiloğulları

Özlem Şen

Haluk Çeliktaş

Gülhan Özlü

Süleyman Eroğlu

Hülya Doğan

Muğla

Münevver Hürriyet Karadeniz

Mehmet Polat

Perihan Resuloğulları

Ayla Ableyla

Diba Yıldız

Mehmet Emin Gers

Muş

Burcu Çelik Özkan

Ahmet Yıldırım

Nimet Sezgin

Nevşehir

Kevser Yalçın

İrfan Turan

Gülfer Keskin

Niğde

İpek Ekrem

Hamza Özkan

Selahattin Aras

Ordu

Atilla Aytemur

Tülay Koçak

Mesut Bilgi

Fatma Yalçınkaya

Ali Osman Güngör

Osmaniye

Hatice Betül Çelebi

Mehmet Atış

Abdulselam Kılıç

Latif Kaplan

Rize

Tugay Köse

Mustafa Yıldız

Mevlüde Çelebi

Sakarya

Neslin Gümüş

Dursun Yıldız

Ayşegül Altıntaş

Cumhur Atay

Müşerref Serap Işık

Figen Karataş

Ali Çoprak

Samsun

İlhan Cüre

Ümide Aysu

Sait Kocaman

Nuray Bedirkurum

Ahmet Çağin

Emre Sarı

Birsen Aydın

Abduraman Karadeniz

Ramazan Çavdar

Siirt

Kadri Yıldırım

Besime Konca

Fatih Dalğalı

Sinop

Ayşe Gül Kafkas

Ayla Tokmak

Sivas

Nazan Ökmen

Aydın Murat Keklik

Veli Yangın

Cevat Aktaş

Çiğdem Orhan

Şanlıurfa

Osman Baydemir

Dilek Öcalan

İbrahim Ayhan

Leyla Güven

Ziya Çalışkan

Feridun Yazar

Yusuf Geçgel

İbrahim Ovabeyli

Hedle Oğur

Hacire Aksoy

Yusuf Yetim

Gülcan Avcı

Şırnak

Faysal Sarıyıldız

Leyla Birlik

Ferhat Encü

Aycan İrmez

Tekirdağ

Umut Işık

Şahnaz Kaya

Sadi Özdemir

Muhsin Koçak

Helin Kınay

Tufan Çavaş

Tokat

Murat Toprak

İhsan Bayrı

Satılmış Avşar

Gülcan Gümüş

Kadir Akkaya

Trabzon

Hüseyin Taka

Turan Çavuşoğlu

Tursun Baydar

Mehmet Mustafa Olcayto

Müge Yamanyılmaz

Bülent Güngör

Uşak

Cengiz Güven

Mehmet Acebek

Elif Şahsın Sırlıoğlu

Van

Figen Yüksekdağ Şenoğlu

Lezgin Botan

Nadir Yıldırım

Tuğba Hezer Öztürk

Adem Geveri

Bedia Özgökçe Ertan

Lokman Ergun

Yeliz Yıldırım

Yalova

Cemil Elden

Songül Hacıoğlu Dağ

Yozgat

Kerem İşler

Hatice Ücar

Şükrü Almaz

Halil Kesmez

Zonguldak

Filiz Ada Stephenson

Metin Kılıç

Şayeste Salmanoğlu

Fahri Bozbaş

Bedirhan Güneş