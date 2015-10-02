Demirtaş Kandil'e mi seslendi: Taş üstüne kim taş koyduysa teşekkürler, ama yola HDP ile devam edeceğiz

Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP'nin seçim bildirgesini açıklayan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, "Biz bugüne kadar halkların yararına her kim olumlu ne iş yaptıysa, taş üstüne kim taş koymayı başardıysa onlara ancak teşekkür edebiliriz. Ama yolun bundan sonrasına HDP ile devam edeceğiz" dedi. Demirtaş'ın bu sözleri Kandil'e mesaj olarak yorumlandı.

Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesi toplantısında yaptığı açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

Biz bugüne kadar halkların yararına her kim olumlu ne iş yaptıysa, taş üstüne kim taş koymayı başardıysa onlara ancak teşekkür edebiliriz. Ama yolun bundan sonrasına HDP ile devam edeceğiz.

Doğru rejim değişecek ama adaletli bir rejim inşa edeceğiz. Eşitlikçi bir rejim inşa edeceğiz. Siyasetle akılla barış yoluyla devam etmeliyiz yoluyla. Gandhi’nin dediği gibi 'Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız ve alkışlar önüne kansız elle çıkınız.

İnadına HDP, inadına barış. Tekrar uyananların partisine hoş geldiniz.