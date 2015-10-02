HDP seçim bildirgesini açıkladı: Sizi diktatör yaptırmayacağız!

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ HDP'nin seçim bildirgesini açıkladı. Figen Yüksekdağ, "Dün de barış dedik bugün de inadına barış. Dün bizler HDP dedik, bugün inadına beraber, inadına HDP diyoruz. Dün, büyük insanlık dedik ve büyük insanlığı gelecek yürüyüşüne çağırdık, bugün büyük insanlık ve büyük barış diyoruz" dedi.

Yüksekdağ, "Dün başaramayacaksınız, sizi sultan yapmayacağız, sizi başkan yaptırmayacağız dedik, bugün de yine başaramayacaksınız, sizi diktatör yaptırmayacağız diyoruz" diye konuştu.

Yüksekdağ’ın "7 Haziran’da HDP ve bizler verdiğimiz her sözü tuttuk" demesi üzerine Demirtaş, Yüksekdağ’ı işaret ederek “Doğru söyledi” dedi. Bu sözlere Yüksekdağ, “Bana katılacağını biliyordum” cevabını verdi. Bunun üzerinde salonda kısa süreli gülüşmeler oldu.

Demirtaş, HDP'nin iktidar olması halinde "Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sembol haline dönüştürüleceğini" söyledi. "HDP iktidarında Eş Muhtarlık da olacak" diyen Demirtaş, "Bu durumda Saray'ın muhtarlar salonunun da genişlemesi lazım" diyerek espri yaptı.

Figen Yüksekdağ'ın "Örtülü ödenek kaldırılacak. Buna en çok kimin üzüleceğini çok iyi biliyorsunuz. Yine üzeceğiz mecburen. Şehir merkezine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek. KOBİ’lere sıfır faizli finansal destek sağlayacak" demesi üzerine Demirtaş, "Söz mü, hepsini yapacak mısınız? Etkilenmedim değil, oyumu HDP'ye vermeyi düşünüyorum doğrusu" diye konuştu.

Demirtaş, bildirgenin gençlikle ilgili kısmına geçerken salonda bulunan Mardin Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e seslenerek "Ve Gençlik… Sevgili Ahmet Türk sizinle ilgili daha çok…" dedi. Bunun üzerine Figen Yüksekdağ da Diyarbakır Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak'a "Ben de Gültan Hanım'a diye düşünmüştüm" dedi.

Eş Başkanların açıklamaları özetle şöyle:

Figen Yüksekdağ:

Büyük insanlığı bir büyük harekete davet etmiştik. Tüm Türkiye yaşamını değiştirebileceğini biliyordu.

Bütün Türkiye halkları değişimin öz gücü olduklarını gördüler. Karşımızda değişmemekte direten, her türlü demokratik girişimden vazgeçmiş siyasi bir iktidar vardı. Sonra bütün Türkiye halkları HDP’yle birlikte, bizler olarak değiştirme gücünü kuşandı. Bizler, Türkiye’de demokratik değişimin adresi olduk.

7 Haziran seçim kampanyası boyunca her türlü saldırıya, yasağa, sansüre rağmen, HDP ve onun milyonlardan oluşan gönüllüler ordusu, kadınlar, gençler, işçiler, esnaflar, azınlıklar, LGBTİ bireyler, tüm ezilenler, büyük insanlığın değişim gücü olabileceklerini gösterdiler.

En büyük başarımız buydu. Mümkündür ve başarabiliriz. Bizler, biz olduğumuz müddetçe, yürek yüreğe, emek emeğe olduğumuz sürece değiştirebiliriz ve alternatif bir yaşamı siyasette var edebiliriz. Onları çığrından çıkaran da buydu. Türkiye toplumunun uzun süre sonra bu kadar güçlü bir demokrasi kültürü ve pratiğiyle buluşmasıydı. Ne gördüler biliyor musunuz? Karşılarında baskıyla, yalanla, zorbalıkla güdemeyecekleri bir halk olduğunu gördüler. Bütün diktatörlerin en fazla korktukları şey budur. Yönetemedikleri bir halk. 7 Haziran seçim sonuçları ve bizlerin büyük başarısı büyük insanlık başarısını resmetti. Bu gerçeğin güzelliği, sarayın saltanatına sığınanları, yolsuzluklar ve hırsızlıklar içinde yaşamayı kendisine yedirenleri ziyadesiyle korkuttu. 7 Haziran sabahından itibaren, sanki o gün seçim sandıklarına gidilmemiş, hiçbir şey olmamış gibi davrandılar.

"Sizi diktatör yaptırmayacağız!"

Seçimle işbaşına geldiler ama seçimle gitmek istemediler. Seçimle gelenler, bugün savaşla yeniden iktidar olmak istiyorlar. Sarayın iktidar hırsı ve o iktidarı sürdürmek için mevcut, egemen siyasetin her şeyi göze alması. 7 Haziran seçimlerinden sonra, gözümüzün içine baka baka “Eğer 400 vekil verseydiniz bütün bunlar yaşanmayacaktı” dediler. “Bütün bu savaş ve çatışma olmayacaktı” dediler. İşte bu kadar yüzsüzce ilan edilmiş bir savaş var karşımızda.

Dün de barış dedik bugün de inadına barış. Dün bizler HDP dedik, bugün inadına beraber, inadına HDP diyoruz. Dün, büyük insanlık dedik ve büyük insanlığı gelecek yürüyüşüne çağırdık, bugün büyük insanlık ve büyük barış diyoruz. Dün başaramayacaksınız, sizi sultan yapmayacağız, sizi başkan yaptırmayacağız dedik, bugün de yine başaramayacaksınız, sizi diktatör yaptırmayacağız diyoruz.

"1 Kasım'da Saray'ı barış altında bırakacağız"

7 Haziran’da “HDP’yi baraj altında bırakacağız” diyorlardı. Biz işte tam da bugünlerde “1 Kasım'da Saray'ı barış altında bırakacağız” diyoruz. Halkımızın barış iradesini kabul etmeyi öğrenecekler. Öğrenmiyorlarsa, dikkate almıyorlarsa gidecekler. 7 Haziran’da HDP ve bizler verdiğimiz her sözü tuttuk.

Demirtaş ve Yüksekdağ arasındaki diyalog salonu güldürdü

Demirtaş: Doğru söyledi.

Yüksekdağ: Bana katılacağını biliyordum.

Demirtaş:

Türkiye gibi bir cadı kazanı, Türkiye gibi bir kan deryası ve siyasetin bu kadar kirlendiği bir ortamda biz niye varız? HDP işte biraz önce sayın eş başkan ifade etti, bütün bu karamsar tabloyu aydınlatmak için yola çıkmış biricik halk partisi. Bizler varız, toplumsal bir ihtiyaç sonucu ortaya çıktık. Ezilen yığınların sesi olmak için yola çıktık. Ortak vatan olarak bellediğimiz bu topraklarda yepyeni bir yaşam kurmamız gerekir diyerek yola çıktık. Partimizi tıpkı Türkiye gibi, rengarenk bir çiçek bahçesine inşa ettik.

'Büyük acılar çektik, evlatlarımızı kaybettik'

Bizi yönetenler hep iki seçenek sundular. Ya teklikte buluşacağız dediler ya da terk edeceksiniz dediler. Sürgünle işkenceyle katliamla eziyetle bize ikinci seçeneği dayattılar ve biz maalesef bu iki seçenek yani inkar ve isyan kısır döngüsü arasında çok uzun yıllardır büyük acılar çektik, evlatlarımızı kaybettik, emek kaybettik.

Şimdi HDP bu iki seçeneğe mahkum değiliz diyen üçüncü seçenek için yola çıktı. Biz birbirimizden farklıyız. Kürt olarak doğduk, Türk olarak. Ermeni, Azeri olarak. İnançlarımız birbirinden farklı olabilir. Bizler cinsiyet olarak birbirimizden farklıyız. Temsil ettiğimiz kültür medeniyet farklı. Son derece normal. Biz insanlığın ilk var olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Kuzey kutbu değil burası, Mezopotamya Anadolu toprakları. Onlarca medeniyetin mirasçıları olarak buradayız. Bizi teklik etrafında birleştirmeye çalışmak, büyük bir hataydı. Ve bu hataya karşı direniş ortaya konulması da o kadar meşruydu.

'Mutsuzuz, huzursuzuz,

bunlara mecbur değiliz'

Teklik politikalarına karşı birlik politikalarını savunduk. O nar gibi dediğimiz, bir kabuğun içinde binlerce tane, birbirini zorlamadan, bir arada nasıl yaşanabileceğini gösteren, nar tanesi gibi. Bir arada yaşayabiliriz dedik. Yer üstünde yer altında kültürel doğal zenginliklerimizle insan yapımızla eşsiz bir ülkede yaşıyoruz. Ama çok mutsuzuz, huzursuzuz. Ama biz bunlara mecbur değiliz. Yoksullar ordusu olarak bunu bir kader olarak belirleyemeyiz. Bütün bunları birbirimize karşı acımasız birer argüman olarak her gün suçlama aracı da yapmayız yapamayız. Siyasetin dilini de biçimini de değiştirmek zorundayız.

'Bugünler kısa süre içinde geçecek'

Siyaset bunun için siyasi partiler bunun için kurulmamıştır. İşte biz HDP olarak siyaset toplum için, toplumun mutluluğu için varsa anlamlıdır diyerek yola çıktık. Toplumdaki temel bütün mesele ve başlıklarda büyük bir değişim, tarihsel süreciyle karşı karşıyayız. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bunları yaşamak zorunda değildik elbette ki. Ancak geçiş sürecinin demokratik bir kazanıma dönüşmesi için sabırla metanetle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Emin olun ki bugünler çok kısa süre içinde geçecektir.

1 Kasım akşamı 7 Haziran’dan daha büyük bir güneş doğacak. Bize oy versin ya da vermesin bütün Türkiye’nin HDP’nin başarısıyla gurur duyduğu o anı 1 Kasım’da çok daha güçlü şekilde Türkiye’ye armağan etmek zorundayız. Biz bunun için yola çıktık. Bizler siyasetin bize sunduğu imkanları öç almak, intikam almak için kullanamayız.

Siyasi gücümüzü ancak ve ancak toplumun temel sorunlarının çözümü için harcamak zorundayız. Siyaset bizler açısından hırsla kinle yapılacak bir iş değildir. Kendinden sonraki nesillere en az sorun bırakan siyasetçiler olmayı başarırsak ancak bir başarıdan söz edilebilir. Kendi hırsları uğruna, toplumdaki sorunların üstüne bir de kendisi sorun bırakan siyasetçiler tarih karşısında suçlu olmaktan kurtulamayacaklar.

'Türkiye'nin HDP'ye ihtiyacı var'

Türkiye’nin HDP’ye ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Türkiye’nin en yalın, hakiki gerçeği. Halklar ne kadar gerçekse, halk otobüsünde omuz omuza işe gittiğiniz, bağda bahçede yan yana çalıştığınız emekçi kardeşleriniz, okuldaki sırada öğrenci arkadaşınız ne kadar gerçekse HDP o kadar gerçek bir Türkiye partisi. Bir an HDP’siz bir Türkiye düşünün. HDP’nin olmadığı bir Türkiye hayal edin. İşte öyle bir Türkiye tehlikeli sulara sürüklenen bir gemi gibidir. Bugün eğer bu gemi bu kadar saldırıya rağmen batmıyorsa, alabora olmuyorsa, HDP’nin bu gemide sağladığı dengeden dolayıdır. HDP’yi bu gemiden atmaya çalışanlar, HDP bu gemide olmazsa gemi batar. O yüzden Türkiye’nin HDP’ye ihtiyacı var. HDP’ye sahip çıkmak demek bugün Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkmaktır. Tehlikelerden Türkiye’yi korumanın yoludur. Biz hırs ve kibirle donatılmış siyasetçiler değiliz.

'HDP ile devam edeceğiz'

Biz bugüne kadar halkların yararına her kim olumlu ne iş yaptıysa, taş üstüne kim taş koymayı başardıysa onlara ancak teşekkür edebiliriz. Ama yolun bundan sonrasına HDP ile devam edeceğiz. Doğru rejim değişecek ama adaletli bir rejim inşa edeceğiz. Eşitlikçi bir rejim inşa edeceğiz. Siyasetle akılla barış yoluyla devam etmeliyiz yoluyla. Gandhi’nin dediği gibi “Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız ve alkışlar önüne kansız elle çıkınız.”

İnadına HDP, inadına barış. Tekrar uyananların partisine hoş geldiniz.

Demirtaş:

Barışa bu kadar yakın olduğumuz zamanda savaşa mahkum edilmiş olmayı içimize sindiremiyoruz. Derhal silahların iki taraflı susturulmasını, akan kanın durdurulmasını, yeniden müzakere masasına dönülerek sorunların diyalogla çözülmesini sağlayacağız. sonuna kadar savaş diyenlere karşı, hayır biz sonuna kadar barış diyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle müzakere yoluyla kendi özyönetimlerimize kavuşarak hem Kürt sorununu çözeceğiz, hem de Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacağız.

Yüksekdağ:

Demokratik siyasetin geçtiği bir yol var. o da halkların yönetime katılma kanallarının açılması ve özyönetim mekanizmalarının kurulması. 21’nci yüzyıl Türkiye’sinin ihtiyacı merkeziyetçi devlet yapısını pekiştirmek ve tek adam diktatörlüğüne yönelmek değildir. Çok dilli, inançlı bir model için yerel demokrasi şarttır. Özyönetim özerk ve demokratik yerinden yönetim modelidir. Özyönetim gönüllü birliğin güvencesidir. Halkların yönetiminde vali dahil yerel yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi için gerekli yasal idari yapısal düzenlemeler yapılacak. Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde sosyal siyasal kültürel ve coğrafi nitelikler dikkate alınarak bölge meclisleri oluşturulacak. Demokrasi tabana yayılacak.

Kamusal alanda ana dilin kullanımını ve çok dilli belediyeciliği yaygınlaştıracak. Partimiz ve halkların yönetimi, kırsal alanları da kapsayacak şekilde kente ve olanaklarına eşit erişimi sağlayacak.

Demirtaş:

Evet bir geçiş dönemindeyiz demiştik. Çünkü cumhuriyetin demokrasiye ihtiyacı var. cumhuriyetin kuruluşundan bu yana farklı kültürlere inançlar bunların Türkiye’de var olması cumhuriyet açısından bir tehdit olarak görüldü. Oysa demokrasiye bağlı bir devlet, toplum yapısı bunları bir zenginlik olarak görmeliydi. Biz bu hatadan dönülme konusunda geç kalmış sayılmayız.

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini sınırlandıracak ve sembolize düzeye çekeceğiz. Güçler ayrılığı prensibinin kurulması için gerekli yapısal düzenlemeler yapacağız. Yurttaşların tartışma örgütlenme ve karar mekanizmalarına katılımının önündeki engelleri kaldıracağız. Eş genel başkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi sayesinde eş başbakan olacak. Eş muhtarlara kadar… Bu durumda salondaki muhtar salonunun büyümesi lazım.

Gösteri yürüyüş ifade özgürlüğü önündeki bütün engelleri kaldıracağız. MGK’yı anayasal ve yasal bir kurum olmaktan çıkaracağız ve Türkiye’nin bütün yönetim yapısını katılımcı demokrasiye uygun hale getireceğiz.

Yüksekdağ:

HDP, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekler, eşitlikçi anlayışı geliştirmeleri için çalışacak. Halkların ve emeği yapay sınırlarla ayrılmasına karşı, emekten demokrasiden yana tüm kesimlerle ilişkileri geliştirdik ve geliştireceğiz. Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi demokratik bir çözümün ortaya çıkmasını destekleyeceğiz.

Cihatçı unsurların bölgeye geçerken Türkiye’yi köprü olarak kullanmasına kesin olarak engelleyecek. İsrailci hükümetlerinin katliamcı politikalarına karşı duracağız. Filistin halkının, bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için gerekli desteği verecek, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının, adanın bölünmüşlüğüne son vermek için ortaya koydukları çözüm önerilerini desteklemeye devam edeceğiz.

Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldırarak gerekli ekonomik politik ilişkileri geliştirecek ve ermeni halkıyla dostluk köprülerini kuracağız. AB ile müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız.

Yurtdışında borçlanmayla emekli olanların maddi zararlarını karşılayacağız. Gurbetçilerin, politik sürgünlerin memleketleriyle kucaklaşmasının önünü açacağız.

Demirtaş:

İnadına adalet diyeceğiz. Türkiye bütün ezilen halkları dilleri cinsleri yok sayan ve doğanın yağmalanmasına izin veren darbe anayasasına mahkum değildir. HDP yeni bir anayasayı öncelik olarak programına alacak. Çok dilli, çok kültürlü yapısına uygun yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacını görev olarak önüne koyacak. HDP açık bir biçimde karşı olduğu başkanlık sistemine geçit vermeyecek. Seçim barajını kaldıracağız. Barajsız seçimlerle bütün siyasi partilerin oyları oranında parlamentoda temsil edilebilmesinin yolunu açacağız. Milletvekili dokunulmazlığını kaldıracağız. İddia ve savunma makamları yargı sisteminde eşit hale getirilecek.

Savcılığa bağlı ayrı bir adli kolluk kuracağız. Sarayın talimatıyla çalışmayan sadece savcıya bağlı bir adli kolluk birimi kuracağız. Gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son vereceğiz. HSYK’nın yapısı yeniden düzenlenecek. Siyasi baskıya, ideolojik tutumlara son vereceğiz. Adalet bakanının vesayetine son verip özerk bir kurum haline getireceğiz.

Yüksekdağ:

Yazının esir edildiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidara söz söylemek, zulümlerden zulüm beğenmek anlamına geliyor. Sansür can yakıyor. Haber alma hakkı yok sayılıyor. Muhalif medya susturulmak isteniyor. Sosyal medya ve internet sansür kıskacında tutuluyor. Vatandaşın istismar edilmesini önleyeceğiz. Medya kuruluşları sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz. Mesleki etik ve özgür habercilik ilkelerinin düzenlenmesi için yasa düzenlenecek. İnternete yönelik sansür uygulamasına son verilecek. Keyfi internet yasakları kaldırılacak. Yerel radyo televizyon ve gazeteler ile internet yayıncılığı yapan kuruluşları, bağımsızlıklarını korumak için desteklenecek.

RTÜK demokratik bir anlayışla yeniden yapılandırılacak. HDP ve bizlerin yönetimi yeni medya teknolojilerinin toplumun tüketime itilmesi için değil kamu yararına

Demirtaş:

Herkes için amasız fakatsız insan hakları. Bizler kurumsal bir demokrasi inşa etmek istiyorsak, insan haklarına saygı gösteren devlet yönetimi inşa etmek zorundayız. Sizler bir devletin saygılı olup olmadıklarını anlamak istiyorsanız bir tane cezaevini ziyaret etmeniz yeterli.

Bizler öncelikle hasta tutsakların derhal serbest bırakılmasını sağlayacağız. onlar için tam teşekküllü hastaneden alınmış raporu yeterli göreceğiz. Tecrit uygulamasına son vereceğiz. Cezaevlerinin idari baskı altında inlemesini engelleyeceğiz.

Cezaevlerini yeniden yapılandıracağız. Müdürlerine verilen infaz yakma yetkisini kaldıracağız. Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, hiç kimse politik görüşü nedeniyle suçlanamayacak. Politik suçlar artık Türkiye’de olmayacak.

İvedilikle terörle mücadele yasası, iç güvenlik yasası, ya düzenleyecek ya da tümden kaldıracağız.

Çocuk cezaevlerini kapatacağız. Bizler suça itilmiş çocuklar için çocuk destek ve eğitim merkezi açacağız. Sivil toplumun denetimine açılacak.

HDP tarihte yaşanmış soykırımların araştırılması ve hakikat komisyonlarının kurulması için gerekli çalışmalar yapacağız.

Koruculuk sistemini kaldıracağız.

HDP eline silah almak istemeyen gençlerin zorunlu askerlik yapmama hakkını güvence altına alacak. Gençlerin askerlik yerine kamu hizmetlerinde çalışabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Yüksekdağ:

Her halk her inanç, Mezopotamya’nın bin çiçekli bahçesinde bir zenginliktir. HDP eşitlik ve özgürlük temelinde birleştirecek ve özgürleştirecek. HDP farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dini inancı olmayan yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü anayasal güvence altına alacak.

Zorunlu din dersine son verilerek, her öğrencinin seçmeli olarak eğitim alma hakkı gözetilecek. Sivil din eğitimi tümüyle serbest bırakılacak. Diyanet işleri başkanlığı, Din ve inanç işleri kurumu olarak yeniden yapılandırılacak. Diyanet işleri çalışanlarının bütün özlük hakları korunacak.

Başta cemevi olmak üzere, ibadethane olarak tanınacak ve kamu güvencesi altına alınacak. Kapatılmış dergahların önündeki engeller kaldırılacak. HDP tarihte farklı halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında bu halklardan devlet adına özür dilenmesi için gerekli çalışmaları yapacak.

Demirtaş:

Aylan Kürdi şahsında hayatını kaybeden herkesi anıyoruz. Mülteci sorunu artık evrensel bir insanlık meselesi haline gelmiştir. Savaşların en ağır bedelini göç yıllarına düşenler ödemektedir. Biliyorsunuz bize doğudan gelen hiç kimseyi resmi olarak hukuki olarak mülteci statüsüne alamıyoruz. Avrupa’dan göç edenler olabiliyorlar. Tüm göçmen sığınmacıların temel insan hakları kapsamında insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri yönünde yürütülecek olan sürdürülebilir politikaların belirlenmesi için STK’lar iş çevreleri medya kanaat önderleri ile işbirliğini sürdüreceğiz.

Tüm sığınmacı, göçmen ve mülteciler için güvenli yollar, güvenli barınma yapılması ve vize düzenlemelerinin kolaylaştırılmasını sağlayacağız. kimi zaman ırkçılığa nefret söylemine varan eylemlere karşı yasal düzenlemeler oluşturacağız.

Yüksekdağ:

HDP ile güvenceli yaşam diyoruz. su elektrik ısınma çalışma temel insan hakkıdır. Kimse bu haklardan yoksun bırakılamaz. Yeniden üretken bir ekonomiye, eşit paylaşımı sağlayacağız. eşitlikçi paylaşımcı, ekolojik güvence yaşam ekonomisini inşa edeceğiz. Temel güvence paketi ile her eve her ay 10 metreküp su, 180 kilovat elektrik sağlanacak. 250 lira kira desteği verilecek. 18 yaşına kadar çocuklara emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Borçlanma değil reel gelir artışı ile geleceğin güvence altına alınması için büyüme oranları ücret artışlarına yansıtılacak. Kredi kartı borçları yapılandırılacak, faiz oranları düzenlenecek.

Artan oranlı gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenecek. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak. Kamu ihaleleri toplumsal denetime açılacak. İşyerinde güvenli yaşam tesis edilecek. İşçilerin ve sendikaların denetiminde güvenli çalışma ile iş cinayetlerin son verilecek.

Yolsuzlukla mücadele dilecek. Kökeni dili inancı yaşı cinsel yönelimi ne olursa olsun hiçbir yurttaş evsiz, aç, bir gün sonra ne yiyeceğini bilemeyen bakıma muhtaç durumda bırakılmayacak. Genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

Savunma güvenlik harcamaları azaltılacak ve etkin biçimde halkın denetimine tabi tutulacak. Örtülü ödenek kaldırılacak. Buna en çok kimin üzüleceğini çok iyi biliyorsunuz. Yine üzeceğiz mecburen. Şehir merkezine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek. KOBİ’lere sıfır faizli finansal destek sağlayacak.

'Oyumu HDP'ye vermeyi düşünüyorum'

Demirtaş:

Söz mü, hepsini yapacak mısınız? Etkilenmedim değil doğrusu, oyumu HDP'ye vermeyi düşünüyorum.

Bir hata sonucu değil, bir dayatmayla tarım politikası olarak büyük modern tarım işletmeleri açma adı altında küçük çiftçi bitirildi. Biz tarımı yeniden canlandıracağız. Tarım işçilerinin yaşamını iş yasası kapsamına alacağız. Küçük çiftçilerin kullandıkları mazot ve gübreden vergi alınmayacak. Üretici küçük köylülerin elektrik borçları silinecek. Küçük çiftçi dediğimiz kendi bağında bahçesinde üretimi olanlardır.

Sağlıklı gıda temel bir haktır. Gıda üretimi işlemesinde GDO’lu gıdalar yasaklanacak. Mayınlı araziler temizlenecek. Uygu hazine arazileri, geçimlik tarım amacıyla dağıtılacak. Hayvancılık desteklenecek ve halkımızın doğal et ve süt ürünlerini tüketmek için daha iyi imkanlar yaratılacaktır.

Kooperatifler bağımsız ve demokratik yapılar hale getirilecek. Her türlü tarımsal sulama ağı, eşit ve adil bir şekilde kırsal alanda yaşayan tüm yurttaşların hizmetine sunulacak. 2B orman arazilerinin ranta açılma süreci sona verilecek.

Yüksekdağ:

İnadına doğa dersek bütün bunları en iyi şekilde yapmayı başarabiliriz. HDP, kapitalizmi doğayı, kültürel varlıkları metalaştırarak sömürmesine karşı, ekosistemi korumayı ilke edinir. Yaşamı korumak için verilen mücadeleleri emek mücadelesinden ayrı düşünmez. Kenti kolektif bir hak olarak gören HDP, kentleri halk meclisleriyle yönetilmesini savunur. İşte bu görüş açısıyla bizler ve HDP sosyal konut üreterek sağlıklı ve güvenli barınma hakkını güvence altına alacak. Sermaye birikimi için yapılan HES termik ve nükleere, endüstriyel atık sonucunda uygulamalara son verilecek.

Evlere ve tarlalara takılan ön ödemeli sayaçlar iptal edilecek. Hane başına 10 metreküp su, tarlalara su ücretsiz verilecek. Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için yerinden üretilmesi sağlanacak. Halkın gereksinimi için yenilenebilir enerjiye öncelik verilecek. Nükleere dayalı üretim yapılmasına, tarım alanlarının, kıyıların nükleer atık sahası olmasına izin verilmeyecek.

Hayvanların ticari amaçlı deneylerde, sirkte kullanılması önlenecek.

Demirtaş:

Biz inadına emekçiden yana olacağız. Güvencesiz çalışmaya son verilecek. Adil bir ücret sistemi geliştirilecek. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenecek. Taşeronluk sistemi kademeli olarak kaldırılacak. Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemi alınana kadar üretim durdurulacak. Ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Özelleştirme taşeronlaştırma uygulamasına son verilecek. İstihdam rejimi değiştirilecek, güvencesiz çalışmaya son verilecek.

Kamu emekçilerinin özgür toplu sözleşme yapmasının ve grev hakkını kullanabilmesinin önündeki her türlü engel kaldırılacak. Çocuk işçiliğe son verilecek. Asgari ücret ilk etapta 2000 tl olacak. Kıdem tazminatı hakkından bütün işçilerin istisnasız alması sağlanacak. Kolaylaştırıcı düzenlemeler gelecek. İstihdamı artırmak için resmi haftalık çalışma süresi, haftalık 35 saate düşürülecek.

Yüksekdağ:

Biz inadına insanlık dedik. sosyal hakların insana, insanlığa bir lütuf gibi sunulmasına bizler halkların yönetiminde asla ve asla izin vermeyeceğiz. İnsan olmaktan doğan her tür sosyal hakkın kullanımı, helal olacak. Sosyal yardımlar bütçe içerisinden belirlenecek. Sosyal yardımların oranı AB standardının üzerine yüzde 3’e yükseltilecek. Sosyal yardım almak isteyen kimse rencide edilmeyecek. Kadınlara yönelik sosyal destek paketleri, sosyal adalet ilkesine göre, cinsiyet eşitliği ilkesine göre yurttaşlık görevi haline getirilecek.

Engelli yurttaşlarımızın önündeki her türlü engel kaldırılacak. Bu bakanlık engelli örgütlerinden oluşacak bir konseyin önerileriyle çalışacak. Evde bakım ücretleri artırılacak. Sadece akrabaların bakıcı olma şartı ortadan kaldırılacak. Tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının yaşadıkları yerde sağlanması sağlanacak. Bütün engelli yurttaşlar sosyal güvenceye karşılanacak.

Emeklilerde en düşük ücret asgari ücretle eşitlenecek 2000 tl olacak. İntibak yasası çıkarılacak. Hastane katkı payı alınmayacak. Eğitim ücretsiz sağlanacak. Eğitim tekçi, cinsiyetçi, ırkçı ve şoven içerikten arındırılacak. Okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son verilecek. En baştan başlayarak yeniden yapılandırılacak. Eğitim sistemi özgürlükçü laik ve bilimsel bir içerikle yapılandırılacak. Çok dilli hale getirilecek.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin ataması gerçekleştirilecek. Üniversiteler demokratik özerk çok kültürlü kurumlar halinde yeniden inşa edilecek. YÖK kaldırılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitçiliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.

Halk sağlığı birimler kurulacak.

Demirtaş:

Ve Gençlik… Sevgili Ahmet Türk sizinle ilgili daha çok…

TBMM’de gençlerin aktif katılımın güçlendireceğiz. Gençlik politikalarının sadece merkezden belirlenmesine karşı, gençlik meclisleriyle gençlerin sorunlarına özyönetim anlayışıyla çözümler sürmesini sağlayacağız. Bu merkezler atölyeler, sergiler gibi faaliyetlerle farklı kültür ve kimliklerin birbirini tanıması, gençler için çok dilli bir arada yaşam kültürünün gelişmesini hedefleyecek.

Vicdani ret, ve eline silah almak istemeyen, ölmeye ve öldürmeye karşı çıkan her gencin, anayasaya geçirilmesini sağlayacağız. Üniversitelerde öğrenciler, akademisyenler, kampüs için yaşam, okul bütçesi gibi tüm kararları alabilir ve üniversiteyi cumhurbaşkanının merkezi buyrukları olmaksızın yönetebilir. Söz ve karar merciinin üniversite meclisinin olmasını sağlayacağız. 15-25 yaş arası gençlere her ay 200 TL ulaşım ve iletişim sağlayacağız, genç kartı sağlayacağız. tüm gençlik kesimlerinin haklarına kavuşması, beslenme barınma ulaşım spor gibi temel gereksinimlerinin parasız karşılanması gençlik hakkıdır. Partimiz bunun için gençlik hakkı yasasını hazırlayarak idari altyapısını oluşturacak. Genç işsizliği ile yerel yönetimleri aktifleştirerek, gençlik istihdamı politikasını güçlendirecek çalışmaları yürüteceğiz.

Yüksekdağ:

Her gün çocukların öldürüldüğü ülkede bizler HDP, inadına çocuk inadına gelecek olacağız ve bizlerin yönetiminde evde okulda ailede çocuğa yönelik şiddet açıkça yasaklanacak. Barışımızı eşitliğimizi umudumuzu cesaretimizi daha da güçlü koruyarak, kazanma azmimizi daha da bileyerek inadına barış inadına beraberlik demeye, inadına HDP demeye devam ediyoruz.

Herkes şunu çok iyi bilsin. Bizim yerimiz Türkiye. Bu memleketin her çakıl taşını, sokağını, meydanını çok iyi biliriz. Hepsinde adım izlerimiz, hepsinde ayak seslerimiz vardır. Hepsinde bu memleketin dört bir yanında dört bir köşesinde bizim irademiz vardır. Bizler Türkiye’yiz. Bizler bu ülkenin gerçeği, bu gerçeğin ta kendisiyiz. Ve hiçbir yere gitmiyoruz. Zulmedenler, katledenler, savaştan medet umanlar şunu çok iyi bilsinler, bizler ve HDP Meclis’teyiz, sokaktayız, fabrikadayız, okuldayız, her yerdeyiz. Ve çok yakın bir gelecekte halklar olarak yönetimdeyiz diyeceğiz.

Bizler bu ülkenin evlatlarına cesaretle sahip çıkanları olarak hiçbir yere gitmiyoruz. Ama isteyenler para kasalarını sakladıkları yerlere gidebilirler. Bizler buradayız ve Türkiye’yi kimseye savaştan ve kandan beslenen iktidarlara teslim etmeyeceğiz ve son olarak diyorum ki halklarımızı bölenler savaştan kandan beslenenler şunu çok iyi bilin. Halklarımızı böldürtmeyeceğiz, evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz.

Demirtaş:

Esasından yârin yanağından gayrı bölüşemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama biz halklarımızı böldürtmeyeceğiz, evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz.

HDP'nin seçim bildirgesinin tam metni için tıklayın