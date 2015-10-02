İşte HDP Seçim Bildirgesi'nin tam metni

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 1 Kasım seçimi için hazırlanan seçim bildirgesini açıkladı.

HDP, seçim bildirgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yöneltildi. "HDP'nin iktidar olması durumunda Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin sınırlandırılacağı ve sembolik düzeye çekileceğinin" vurgulandığı bildirgede, Türkiye'de yaşanan son şiddet ortamından bizzat Erdoğan'ın sorumlu olduğu savunulurken, şöyle denildi;

"7 Haziran sonrası, demokratik değişim rüzgarının kendini de silip süpüreceğinden dehşete düşen Erdoğan, ikna edici ve inandırcı hiçbir gerekçe olmaksızın ülkeyi savaş ve kaos ortamına sürükledi."

"Asgari ücret 2000 lira!"

7 Haziran'da asgarü ücret vaadini 1800 lira olarak açıklayan HDP, 1 Kasım için bu rakamı yükselterek 2000 lira olarak açıkladı.

Özyönetim vurgusu

HDP seçim bildirgesinde, "radikal demokrasi" vurgusu da yapılarak, "Gerçek demokrasiye ancak toplumun ve insanın, sermayenin ve siyasi iktidarın mutlak tahakkümü altında ezilmesine karşı etkili mücadele edenler erişebilir. Bütün bunlar acak radikal demokrasiyle mümkündür" denildi. Bildiride, "dikta yönetimine değil, halkın özyönetimine ihtiyacımız var" denildi.

Diyanet rötuşu

HDP, 1 Kasım bildirgesinde yine Diyanet'in kaldırılacağı vaadini korudu. Ancak 7 Haziran'a göre bir rötuş yaptı. Kaldırılan Diyanet'in yerine "Din ve İnanç İşleri Kurulu" oluşturulacağı bidiride yer aldı. Bildiride, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Din ve İnanç İşleri Kurulu olarak yeniden yapılandırılacak. Devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak, din ve inanç işleri topluma, inanç sahiplerine bırakılacak" denildi.

"Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayacağız..."

HDP seçim bildirgesinde, partinin "tekçi değil, demokratik cumhuriyet" için çalışacağı vurgulanarak, Cumhurbaşkanı'nın mevcut yetkilerinin kısıtlanacağı vaadi bulundu. Vaatler arasında, "demokratik özerklik" de yer aldı. Bildiride, "Demokratik özeriklik, halkların yönetim ve karar süreçilerine katılımının sağlanması için hayata geçirilecek" denildi.

“MGK kaldırılacak, TCK,TMK, İç güvenlik yasası değişecek, özel mahkemeler kalkacak”

HDP bildirisinde, Milli Güvenlik Kurulu'nun kaldırılacağı, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "evrensel demokratik ilkelerle uyumlu olmayan bölümlerin" değiştirileceği vaatleri de yer aldı. Bildiride, "İç Güvenlik yasası ve çeşitli isimler altında işleyen özel yetkilerle donatılmış mahkemeler kaldırılacak" denildi.

“Anadilde eğitim hak olacak”

HDP bildirgesinde, anadilde eğitimin "hak" haline getirileceği ifade edilerek, "Anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak almak herkes için bir hak olarak kabul edilecek, eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olarak Türkçe'nin öğretilmesinin yanında, anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak alma imkanı sağlanacak" ifadesi kullanıldı.

“Köy koruculuğu kaldırılacak”

Bildirgede köy koruculuğu sistemi "özel savaş aygıtı" olarak nitelendirilerek, HDP'nin iktidara gelmesi halinde koruculuk sisteminin kaldırılacağı yer aldı. Bildiride, "ayrıca diğer özel savaş aygıtları olan JİTEM, kontrgerilla ve benzeri tüm uygulamalara son verilecek" denildi.

“Ermenistan'a ambargo kalkacak, sınır açılacak”

HDP bildirisinde Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın "koşulsuz" açılacağı, bu ülkeye yönelik "ekonomik ambargonun" sona erdirileceği vaadi de yer aldı. HDP, Karabağ sorunu konusunda ise "demorakratik çözüm çabalarını destekleyeceğiz" dedi.

“Öncelik yeni anayasa; başkanlık sistemine geçit vermeyeceğiz..."

HDP bildirgesinde, önceliğin "eşit yurttaşlık" temelinde bir Anayasa yapılması olacağı ifade edilerek, Başkanlık sistemine izin verileceği ifade edildi. Bildirgede, "HDP, açık bir biçimde karşı olduğ başkanlık simteminin Anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesin kabul etmeycek, başkanlık sistemine geçit vermeyecek" denildi.

“Vicdani ret hakkı tanınanacak”

HDP'nin vaatleri arasında öne çıkanlardan biri de, Türkiye'deki zorunlu askerlik hizmetine karşılık, "vicdani red" kavramının yasalara girmesi oldu.

“Hakikat komisyonu kurulacak”

HDP bildirgesinde, geçmişle yüzleşme çerçevesinde "hakikat komisyonu" kurulacağı vaadedildi.

HDP'nin seçim bildirgesinin tam metni için tıklayın