İşte HDP binalarına yapılan eş zamanlı patlamaların detayları

Adana ve Mersin’de HDP il ve ilçe başkanlıklarının bulunduğu binalarda dün sabah aynı saatlerde 2 patlama meydana geldi. Adana’da kargodan gelen paket patladı, 3 kişi yaralandı. Mersin’de ise önceki gün kimden geldiği belli olmayan çiçek saksısındaki zaman ayarlı bomba patladı.

Adana'nın Cemal Gürsel Caddesi’nde HDP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu 4 katlı işhanının 3’üncü katındaki merkez Seyhan İlçe Başkanlığı’nda dün saat 09.50’de meydana gelen patlama, işyerlerinin yoğun olduğu semtte büyük panik yarattı. Bombalı paketin İlçe Eş Başkanı Hüseyin Beyaz’ın açması için makam odasındaki masanın yanında yere bırakıldığı, Beyaz’ın odasına gelip, kargodan gelen paketi açmak için yöneldiği sırada patlamanın olduğu öğrenildi. Paketin yerde durması nedeniyle de masanın kendisine kalkan olduğu, oda duvarını delecek şiddetteki patlama ile odada bulunanların şans eseri ölümden döndüğü belirlendi. Patlama sırasında, makam odasının yola bakan duvarı yıkılırken, yaklaşık 12 metre uzaklıktaki karşı binaların da camları kırıldı. Yaralanan İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz ile eski ESP İl Başkanı Sabahattin Pişkinbaş ve partili İbrahim Yakup hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından makam odasında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



HDP’liler binaya koştu





DHA'da yayımlanan habere göre, patlamanın şiddetli olması ve kentin hemen hemen her noktasından duyulması büyük bir korkuya neden oldu. HDP’liler binaya akın etti. Polis, barikat kurarak iş hanına girenlere engel olmaya çalıştı. Polis ile HDP’liler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Polise tepki gösteren ve AK Parti aleyhine sloganlar atan partililer, olayın provokasyon olduğunu hesabının sorulmasını istedi.

İl Başkanı: Parça tesirli





Aynı dakikalarda Mersin Akdeniz ilçesinde, 1’inci katında HDP İl Teşkilatı’nın bulunduğu iş merkezinde şiddetli patlama oldu. Önceki gün kimden geldiği belli olmadığı için kabul edilmeyen ancak getiren kişi tarafından binanın teras katına bırakılan çiçek saksısındaki bombanın patladığı saptandı. HDP Mersin İl Başkanı Selman Günbat, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kesinlikle ses bombası değil, parça tesirli zaman ayarlı. Çünkü her tarafa bilyeler ve metal parçaları saçıldı. Duvarı delindi, beton zeminde çukur oluştu. Normalde o saatlerde topluca kahvaltı yapardık. Ancak mitingimiz olduğu için erken çıktık. Bina girişindeki kameranın çalışmadığını tespit ettik. İşyerlerindeki tüm kameralar çalışırken, parti binamızınkinin devre dışı bırakılması son derece ciddidir.”

İlk tespit: Parça tesirli zaman ayarlı

HDP binalarına saldırının ardından Terör ve İstihbarat Dairesi’nde uzman ekipler Ankara’dan bölgeye gönderildi. İlk belirlemelere göre patlamaların, parça tesirli ve zaman ayarlı bombalardan kaynaklandığı, saldırının planlı ve profesyonelce olduğu belirlendi. Hedeflerin bilinçli seçildiği, eşzamanlı yapılarak kargaşa ve kaos yaratmak istendiği değerlendirildi.

Kargoyu ve çiçeği getiren 3 kişi aranıyor. MİT tarafından güvenlik birimlerine 1.5 ay önce, “Suriye kaynaklı, Mersin, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep’te kaos yaratılacak saldırılar olabilir. Bu amaç doğrultusunda Suriye istihbaratı, Türkiye’ye eleman gönderdi” uyarısı yapılmıştı.

AKP’nin yöneticileri sorumlu





HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Adana ve Mersin binalarındaki patlamalarla ilgili olarak “Bu saldırılar tek merkezden koordine edilen saldırılardır” dedi. Demirtaş, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Yaşanan patlamaların sorumluları, ‘HDP’nin baraj altında kalması süper olur’ diyerek açıklama yapan AKP yöneticileridir. HDP’ye yapılan saldırıların tümü planlı ve programlı yapılan saldırılardır. Bu saldırılar tek merkezden koordine edilen saldırılardır.”





Önder: Zehirli dilinizi hayra çalıştırın



HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bir basın açıklaması yaptı. Kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın birkaç gün önce demokrasi için bir partinin sandık altında kalmasını istediğini anımsatan Önder, şunları söyledi: “Kavramanız gereken şudur; başımıza felaket geldikçe bize geçmiş olsun dilekleri göndermek değil, kavramanız gereken şu zehirli dilinizi hayra çalıştırmak. Biz bu alanı bu soytarılara, bu kan emicilere, bu güvercin kasaplarına bırakmadık, bırakmayacağız. Bu ülkede bir aydır hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan hem hükümet sözcüleri nefret suçları işliyorlar.”

Demirtaş: Mesajı aldık, seni başkan yaptırmayacağız

HDP Eş Başkanı Demirtaş, Mersin’de mitingdeki konuşmasında da bombalı saldırıları eleştirerek, “Katliam girişimiydi. Bu ülkenin barışı kendi canımdan kıymetlidir. Bir de bu bombalarla bize mesaj verene de sesleniyorum... Verdiği mesajı aldık. Cevabımız şu; Seni hâlâ başkan yaptırmayacağız” dedi. Mersin’de büyük bir kalabalığa hitap eden Demirtaş şunları söyledi: “Ağrı’dan Türkiye’nin her yerine cenaze göndermek istediler. Yapmak istedikleri birbirimizde öfke ve nefret duyurmaktı. Ben de hepinize sesleniyorum. Sokakta bir başka partili birisini görürseniz nefretle değil sevgi ve kardeşlik duygusu ile bakınız. Bu ülkenin barışı benim canımdan kıymetli. Türkiye halkı bu uzattığımız eli bu sefer tutarsa ülkemizde bu tür alçakça provokasyon yapmayacaklar. Hepinizden rica ediyorum. Özellikle gençler ayrım yapmayın. Bunların inadına, gidin sarılın ‘kardeşiz’ deyin.”

HDP’ye 5 ayda 70 saldırı

HDP Genel Merkezi’ne göre, seçim döneminde karşılaştıkları saldırı sayısı dün 70’i aştı. Maddi hasar yanı sıra yaralanmalar da oldu. 5 ayda 34 ilde HDP’ye saldırı oldu. Parti araçları, il merkezleri ile seçim bürolarına taşlı sopalı saldırılar düzenlendi, stantlar dağıtıldı, bayraklar toplandı, seçim çalışması yapan gönüllülere ve partililere sözlü-fiziki saldırılar, tacizler oldu.