HDP'ye yapılan saldırı protesto edildi

Diyarbakır'da HDP'nin Adana ve Mersin'de il başkanlıklarına yapılan saldırılar yürüyüşle protesto edildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Kim ne yaparsa yapsın HDP ile Türkiye halklarının buluşmasını asla engelleyemeyecekler. Kürt halkı, Türkiye halkıyla buluşacak. Hangi bombaları nereye atarlarsa atsınlar, barış kazanacak" dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aralarında HDP, DBP İl Başkanları yanı sıra belediye başkanların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi HDP'nin Mersin ve Adana İl Başkanlıkları'na yapılan saldırıyı yürüyüşle protesto etti.

Yürüyüşün son bulduğu Koşuyolu Parkı önünde açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, yapılan saldırılara sert tepki göstererek, sabırlarının da bir sonu olduğunu söyledi. Seçim sürecinde partilerinin 60 seçim bürosuna saldırı yapıldığını belirten Aydoğan, saldırganların ortaya çıkarılmadığını söyledi. Bu seçimlerde daha fazla saldırı ve provokasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Aydoğan, şöyle dedi:

"Türkiye'de 60 seçim büromuz saldırıya uğradı. Pek çok arkadaşımız bu saldırılarda darp edildi. Bu saldırıların en yoğunlaşmış şekli, Mersin ve Adana'daki il bürolarımıza haince, alçakça, korkakça bir saldırı yapıldı. Bir provokasyon yapıldı. Bu saldırıların neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Biz şimdi AKP'ye diyoruz ki, bugün saldırıdan sonra, karalama kampanyasını yürütenler, kınama mesajı yayımladılar. Bu saldırıların arkasından fiilen siz yoksanız, eğer bu saldırıları kınıyorsanız, o zaman derhal bu saldırıyı yapanları ortaya çıkarıp, mahkeme önüne çıkartıp yargılayın. Bizim umudumuz yok. Nedeni ise, 60 seçim büromuza saldıranlardan bir kişiyi dahi gözaltına almadılar. Ama sabrımızın da bir sonu var. Biz bu seçimlerin en demokratik bir şekilde geçmesi için çaba gösterirken, iktidar partisinin böyle yaklaşmasını bizim açımızdan asla kabul edilemez. Kim ne yaparsa yapsın HDP ile Türkiye halklarının buluşmasını asla engelleyemeyecekler. Kürt halkı, Türkiye halkıyla buluşacak. Hangi bombaları nereye atarlarsa atsınlar, barış kazanacak."