Demirtaş'tan Erdoğan'a: Saldırı mesajını aldık, seni halen başkan yaptırmayacağız

Adana ve Mersin'de HDP'ye yönelik bombalı saldırıların ardından Mersin'de konuşan Eş Başkan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Geçtiğiniz bütün seçim bürolarını yürekten selamlayarak geçin ki HDP’nin nasıl bir parti olduğunu herkes görsün. Bize Adana ve Mersin saldırıları üzerinden mesaj gönderene sesleniyorum. Aldık mesajını. Seni halen başkan yaptırmayacağız, halen başkan yaptırmayacağız" dedi.

Adana ve Mersin'de HDP'ye yönelik düzenlenen bombalı saldırıların ardından Twitter'dan "Bugün saat 17'de Mersin mitinginde olacağız. Daha coşkulu, daha neşeli, daha moralli olacağız. Herkesi bekleriz" açıklaması yapan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, halka seslendi.

Demirtaş'ın sözleri özetle şöyle:

Bugün Adana ve Mersin il teşkilatlarımıza yönelik saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Bütün arkadaşlarıma Adana Mersin halkına, partimize geçmiş olsun diyorum. Yaralanan yöneticilerimize şifalar diliyorum.

Bugün Mersin ve Adana’da, öylesine bir zaman ve öylesine yerler seçilmiş ki, Allah korusun, adaylarımızın ve üst düzey yönetimimizin cenazelerini çıkarmak istediler. Büyük bir katliam girişimiydi. Çünkü her sabah seçim koordinasyon toplantılarımız var. Bütün adaylarımız ve üst düzey yöneticilerimiz o saatte o odada toplantıları vardı. Allah korudu, cenaze çıkmadı. Kürdü Türk’e, Türk’ü Kürde düşman edebilmek. Sokaklarda öfkeyi, korkuyu hakim kılabilmek için çirkince, aşağılıkça bir operasyona giriştiler.

'Bize oy vermeyenlere

öfkeyle değil, sevgiyle bakın'

Değerli Mersinli kardeşlerim, 7 Haziran bu ülkenin son günü değil. 8 Haziran’da da beraber yaşamaya devam edeceğiz. Yüz yüze bakacağız. Mersin’de de, 81 vilayette de yüz yüze yaşayacağız. Yapmak istedikleri şey, birbirinize öfke duyun, nefret edin diye açıkça katliam girişimleridir. Buna karşı durmanın yolu nedir, sahada çalışma yürüten genç arkadaşlarım, bütün partili yetkililerimiz ve partimize gönül vermiş kardeşlerim. Bu provokasyonu boşa çıkarmanın yolu şudur. Sokakta AKP’li, CHP’li, MHP’li birini gördüğünüzde, öfke dolu bir bakış bile atmayacaksınız. Sevgi dolu bakacaksınız ki bu provokasyon boşa çıksın. Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Başka partilere oy veriyor diye bu provokasyonun parçası değil. İzin vermeyeceğiz. En büyük kazanımımız barış olacak. Sandıktan, koltuktan, milletvekilinden kıymetlidir, benim canımdan kıymetlidir bu ülkenin barışı. İnatla koruyacağız.

'Bize oy vermeyenlere saygı duyacağız'

Türkiye halkları bu barış elini tutarsa, HDP’yi daha güçlü bir şekilde parlamentoya gönderirse, asla bu alçakça girişimi yapamayacaklar. Provokasyonun tutmadığını ve tutmayacağının sembolüdür bu meydan. Asla bir insanın kimliğinden dolayı, Kürt’tür, Türk’tür, Alevi’dir, Ermeni’dir, Süryani’dir, Ezidi’dir, başı açıktır, başı kapalıdır, sarılacaksınız, kardeşiz diyeceksiniz. Bunların inadına. Oy verir vermez. Onun kararıdır saygı duyarız.

Her insanın bir aklı, bir vicdanı vardır. Biz ona saygı duyacağız. Yalanla, iftirayla, provokasyonla oy toplamaya çalışanlar bu ülkeyi felakete sürükleyenlerdir. İçeride ve dışarıda Suriye başta kendi koltuklarını korumak için provokasyon yapanlara vereceğiniz cevap barıştır.

'Saldırı mesajını aldık,

halen başkan yaptırmayacağız'

Geçtiğiniz bütün seçim bürolarını yürekten selamlayarak geçin ki HDP’nin nasıl bir parti olduğunu herkes görsün. Bize Adana ve Mersin saldırıları üzerinden mesaj gönderene sesleniyorum. Aldık mesajını. Seni halen başkan yaptırmayacağız, halen başkan yaptırmayacağız.

'Cumhurbaşkanı IŞİD'e laf diyemiyor'

Ülkenin Cumhurbaşkanı HDP’yi terör örgütü diyor, IŞİD’e laf diyemiyor. Tecavüzcü çetesinin işbirlikçisi olanlar bize demokrasi dersi veremezler. Halkın parasıyla yüzlerce silahı tecavüz ordusuna gönderenler, bize dinden imandan bahsedemezler. Bunların hesabını vereceksin, hesabını.