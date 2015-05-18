KCK: Saldırıların sorumlusu, HDP'yi düşman gibi gösteren AKP

HDP'ye yönelik bombalı saldırılara ilişkin açıklama yapan KCK, saldırıların sorumlusu olarak AKP hükümetini işaret etti. AKP'nin tek parti olarak iktidarda kalmak için seçimlere müdahale ettiğini belirten KCK, Türkiye halkına HDP'ye sahip çıkma çağrısı yaptı. Açıklamada, "Tüm bu saldırıların sorumlusu, HDP'yi düşman ve tehlikeli olarak gösteren AKP hükümetidir. İster AKP hükümeti ve ona bağlı istihbarat örgütleri yaptırsın, isterse AKP'lilerin saldırgan dilinden durumdan vazife çıkaranlar yapsın, sorumlusu AKP hükümetidir" denildi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Adana ve Mersin'de HDP'ye yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların sorumlusu olarak AKP hükümetini gösterdi. ANF'de yer alan habere göre, “HDP'ye yönelik haftalardır süren saldırıların yeni bir aşamaya ulaştığını” belirten KCK, saldırıların öldürme kastıyla gerçekleştiğini öne sürdü.

Gerçekleşen bombalı saldırıların bireysel tepkilerin sonucu olmadığını savunan KCK, saldırıların AKP'nin HDP karşıtlığı üzerine şekillenen seçim propagandası ve HDP'yi hedef gösteren açıklamalarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Daha büyük saldırılara karşı duyarlılık çağrısı yapan KCK, "Şu açıktır ki, AKP'nin seçim kampanyasında kullandığı saldırgan, karşıtlaştırıcı ve ötekileştirici dil 1960'lı- 1970'li yıllarda kullanılsaydı kesinlikle bir iç savaş çıkardı" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son dönemlerde sıklıkla dillendirdiği "Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunundan söz edenler bölücüdür, ayırımcıdır" söylemlerini hatırlatan KCK, Kürtlere dönük saldırıların bu söylemler üzerinden geliştirildiğini belirtti.

'AKP'nin dili kışkırtıcı'

AKP hükümeti ve sözcülerinin kullandığı dili "kışkırtıcı" olarak tanımlayan KCK, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle HDP hedef gösterilmektedir. Bu nedenle daha önceki seçimlerden daha fazla HDP bürolarına saldırı yapılmaktadır. Tüm bu saldırıların sorumlusu, HDP'yi düşman ve tehlikeli olarak gösteren AKP hükümetidir. İster AKP hükümeti ve ona bağlı istihbarat örgütleri yaptırsın, isterse AKP'lilerin saldırgan dilinden durumdan vazife çıkaranlar yapsın, sorumlusu AKP Hükümetidir."

'Türkiye için en tehlikeli parti AKP'

AKP hükümetinin tek parti olarak sürekli iktidarda kalmak istediğini belirten KCK, "Bu seçimde HDP'nin barajı aşmasının tek başına anayasa değiştirip istediği otoriter düzeni kurmasını engelleyeceğini görünce, seçime müdahale etmiştir" sözleriyle, HDP'ye yönelik saldırıları da AKP'nin kaybetmesini engellemeye dönük bir müdahale olarak değerlendirdi. AKP'nin iktidar gücünün zayıflamasını kabul etmediğini kaydeden KCK, "Bu zihniyet ve ruh hali AKP'yi çok tehlikeli hale getirmiştir. Şu anda Türkiye için en tehlikeli konumdaki parti AKP'dir" diye belirtti.

'HDP'nin Meclise girmesini engellemek Türkiye'nin hayrına değil'

AKP'ye, "HDP'nin barajı aşmasını sindirmeli, düşmanca saldırgan politikalardan vazgeçmelidir" çağrısı yapan KCK, "Sadece AKP'yi değil, tüm Türkiye'nin çıkarını, barışını, istikrarını ve geleceğini düşünmelidir. Kürt halkıyla gerilim yaratmak, Kürt halkının on yıllardır yürüttüğü mücadeleyle ortaya çıkarmış olduğu demokratik iradesini yok saymak, Kürtlerin Türkiye halklarıyla buluşmasını ve Meclise girmesini engellemek Türkiye'nin hayrına değildir. AKP'nin de hayrına olamaz" uyarısı yaptı.

'Türkiye'nin geleceği için

HDP'ye sahip çıkılmalı'

Türkiye halkına da saldırılar karşısında HDP'ye sahip çıkma çağrısı yapan KCK, "Tüm Türkiye halkları ve demokrasi güçleri AKP'nin izlediği politikanın tehlikesini görerek Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak için HDP'ye sahip çıkmalıdır. Demokratik tepkileriyle AKP'nin provokasyonlarına dur demeli, oylarıyla da HDP'nin seçimden başarılı çıkmasını sağlamalıdırlar" diye belirtti.