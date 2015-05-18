MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, HDP'ye yönelik saldırıların ardından akşamki konseri iptal etti

MHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ve Mersin’de HDP binalarına yapılan saldırılar nedeniyle bugün akşam Hande Yener’in sahne alacağı gençlik konserinin ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Adana ve Mersin HDP binalarına yapılan provokasyona yönelik saldırılar nedeniyle 18 Mayıs 2015 tarihinde (bugün) düzenlediğimiz Gençlik Konseri (Hande Yener) herhangi bir kargaşaya yol açılmaması düşüncesiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Böylesine müessif olaylar huzura susamış ülkemizde maalesef kaos çıkarma gayreti içerisinde olanların değirmenine su taşınması anlamına gelmektedir.



Bu tür menfur saldırılara karşı herkesin, her kesimin uyanık olması, oynanmak istenen oyunlara alet olmaması en büyük temennimizdir. Olaylarda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bin yıllık kardeşliğimizi yok etmeye, huzurumuzu daha da bozmaya yönelik bu tür saldırıları nefretle kınıyor, halkımızı itidale davet ediyoruz."