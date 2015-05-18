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MHP: HDP saldırılarında hedef MHP'dir

Zühal Topcu: İnsanların canlarını ve mallarını koruması gereken şu anki yöneticilerdir, iktidara hesap sormak gerekiyor

18 Mayıs 2015 19:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, CNN Türk’te Saynur Tezel'in programına katıldı. HDP'ye yönelik Adana ve Mersin'de yapılan saldırıları kınadı. Bu saldırıların kendi partisiyle alakası olmadığını söyledi. ''İnsanların canlarını ve mallarını koruması gereken şu anki yöneticilerdir. Biz adresi gösteriyoruz. İktidara hesap sormak gerekiyor'' dedi.

Topçu, saldırılarda hiçbir şekilde MHP'nin ve ülkücülerin yer almadığını dile getirdi. Daha önce AKP hükümetinin paralı grupların eline sembolleri olan 3 hilali vererek saldırı organize ettiğini belirten Topçu, "Bütün vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu olan hükümettir. Bu saldırılarda bir sorumlu aranıyorsa bu iktidardır" dedi.

"Bu saldırılarda bizim partililerimiz yok. Ülkücü gençliğin ya da partililerimizin böyle bir saldırının içinde olması mümkün olamaz" diyen Topçu, "Ülkücü gençlik ne yaptığını biliyor. Birtakım sosyal sorumluluk projeleri içerisindedirler. Kendi sorumluluğu içerisinde hareket ettiğini herkes biliyor. Bunları yapanlar böyle eylemlerde bulunanlar arasında ne ülkücü milliyetçi gençlik vardır ne de bizim parti üyelerimizden birisi vardır. Böyle bir saldırı içinde yer alırlarsa parti ile bağı kesilir. AKP hükümetinin günümüz siyasetini ne hale düşürdüğünü milletimizin görmesi gerekiyor. İnanın şu halde vatandaşlar resmi çok net görüyorlar. Milliyetçi bir tabana sahip olan MHP'nin söylemlerinden medet umar hale geldiler. AKP hükümeti yüzde 40'ın altına düştükçe nerelere saldırabiliriz diye panik içinde saldırıyor" diye konuştu.

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