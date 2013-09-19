İşte Galatasaray'daki düşüşün 6 nedeni

Milliyet gazetesi yazarı Nevzat Dindar, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-1 yenilerek tarihinin en dramatik gecelerinden birini yaşayan Galatasaray’da kötü gidişin nedenlerini yazdı.

2 yıl üst üste lig ve Süper Kupa’yı kazandıktan sonra sarı kırmızılılarda bu sezon başlayan düşüşün nedenlerini ‘Teknik Direktör Fatih Terim’in adının Milli Takım’la anılması, takım içi gruplaşmalar, 6 maçta da farklı 11’le sahaya çıkılması, transferler, Burak Yılmaz’ın İtalyan Lazio ile teması ve duran topları kullanan isimlerin değişmesi’ olarak sıralayan Dindar’ın yazısı şöyle:

Sözleşme ve dedikodular: Fatih Terim’in Milli Takım teklifini kabul etmesinden sonra apar topar yapılan 2 yıllık teklifin şekli tecrübeli hocanın hoşuna gitmedi. Çünkü kendisiyle konuşulmadan böyle bir karar alınmıştı. Başarıya endeksli sözleşmeden bu noktaya gelinmesi aradaki buzların erimesini sağlamadı. Üstelik yönetimde Terim’e yakın Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlerin uzaklaştırılması da yeni dönemde Florya’yla köprülerin atılması anlamına geliyordu. Sürekli gönderileceği dedikodularına, mental yorgunluk da eklenince hoca motivasyon kaybı yaşadı.

Gruplaşmalar başladı: Takım içerisinde Terim’in otoritesine karşın gruplaşmalar başladı. Yabancıların attığı gollerde yabancılar, yerlilerinkinde ise yerliler seviniyor. Afrikalılar ile yerliler kendi aralarında beraber olurken, Sneijder ise tek olmaya özen gösteriyor.

6 maçta da farklı 11: Süper Kupa’daki Fenerbahçe, ligdeki 4 maç ve önceki günkü Real Madrid karşılaşması, bu sezonki 6. maçtı. Galatasaray bu maçların hepsinde de farklı 11’le mücadele etti. Özellikle savunmanın merkezinde iki hafta üst üste aynı ikili oynamadı. Real maçında oynayan Dany ve Riera’nın ligde hiç süre almaması ise düşündürücüydü. Takımın iskeleti kurulamadı.

Chedjou üçüncü tercihti: Galatasaray’ın uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Chedjou, şu ana kadar beklentilere yanıt veremedi. Fatih Terim’in transfer listesinde savunma için Kamerunlunun üçüncü seçenek olduğu biliniyor. Hatta Terim “Acele etmeyelim, bekleyim” demesine karşın apar topar Kamerunlu Lille’den 6.3 milyon euroya alındı. Alper Potuk konusunda ise hayal kırıklığı yaşandı. Terim’in çok istediği genç yetenek Fenerbahçe’ye kaptırıldı.

Burak’tı gitti!: Süper Kupa’da yedek kalmasının ardından küsen ve Lazio’ya gitmek isteyen Burak Yılmaz, ertesi hafta 11’e döndü ama kafası İtalya’daydı! Lazio’ya transferi son anda tıkanan Burak, Antalya maçında kaçırdıkları ile tepki toplarken, Real Madrid karşısında da önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Son iki yılın gol kralı, oyundan çıkarken ıslıklandı.

Selçuk İnan ve duran toplar: Selçuk geçen iki yılda lige damgasını vuran isimdi. Bu sezon etkin değil. Bunda özellikle duran topları Drogba ve Sneijder gibi isimlerin kullanması etkili oldu. Öte yandan Galatasaray takım halinde az koşuyor. 10.3 kilometrelik ortalama, ligde bile ezeli rakiplerin çok altında iken Avrupa’da iyice sırıtıyor.