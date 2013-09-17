Arena'da ağır yenilgi; Real Madrid Galatasaray'ın hatalarını affetmedi

Galatasaray, Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. B Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i konuk eden Sarı-kırmızılılar, sahadan 6-1'lik farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşan iki takımdan, turu geçen taraf Real Madrid olmuştu. Galatasaray için bu maç, grubun ilk maçı olmasının yanı sıra aynı zamanda geçen senenin rövanşı niteliğindeydi.

Galatasaray, taraftarının muhteşem desteğiyle maça hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Felipe Melo, ceza sahası dışından bir füze çıkardı ancak Casillas, köşeye giden topu kornere çeldi.

Real Madrid, erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Sergio Ramos'la bir hava topu mücadelesinde sakatlanan kaleci Iker Casillas, 15'inci dakikada oyundan çıkarak yerini Diego Lopez'e bıraktı.

Galatasaray, 17. dakikada bir kez daha Melo ile gole yaklaştı. Ramos'un sağ tarafta Drogba'yı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta Sneijder ortaladı. Kale sahası içinde bomboş kalan Felipe Melo, istediği gibi vuramadı ve yüzde yüzlük bir pozisyonu harcadı.

Sarı-kırmızılı takımın kurduğu ciddi baskıyı bir anlık kıran Real Madrid, 19'da çok tehlikeli oldu. Chedjou'nun hatasını iyi değerlendiren Karim Benzema, uzun atılan topun çıkmasına izin vermedi ve geriden gelen Ronaldo'ya çevirdi. Ronaldo'dan seken topu önünde bulan Di Maria, Muslera'nın uzanamayacağı köşeye vurdu ancak az farkla auta gitti.

Bu pozisyondan sonra Sarı-kırmızılı ekip yeniden toparlandı ve baskısını devam ettirdi. Engin Baytar'ın pasıyla Madrid savunmasının arkasına sarkan Sneijder, kale sahası üzerindeki Burak Yılmaz'a çevirebilse Galatasaray 30'uncu dakikada öne geçebilirdi.

Kaçan pozisyonun devamında Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Köşe vuruşu organizasyonunda Engin Baytar, arka direğe ortaladı. Oraya çok iyi gelen Felipe Melo, kafayla köşeye bıraktı ancak Diego Lopez adeta uzayarak o topu çıkardı.

Rakibi üzerinde büyük bir baskı kuran Galatasaray, 33'üncü dakikada kalesinde beklemediği bir gol gördü. Angel Di Maria'nın uzun topuna hareketlenen genç oyuncu Isco, Eboue'nin de hatasını iyi değerlendirdi ve kontrolün ardından direğin dibine bırakarak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısının son dakikasında Pepe'nin sert müdahalesiyle sakatlanan Drogba, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 25 dakikalık ilk bölümü de konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya Galatasaray, Drogba-Amrabat değişikliği ile başlarken, ilk tehklike ise Real Madrid'den geldi. Atılan uzun pasa hareketlenen Di Maria, istediği vuruşu yapamadı ancak top Ronaldo'da kaldı. Portekizli yıldızın sert vuruşunu ise Muslera çok iyi çıkardı.

Bu pozisyondan hemen sonra Galatasaray beraberliğe çok yaklaştı. Amrabat'ın ortasına çok iyi hareketlenen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu, direğin gibinden auta gitti.

Oyununu toparlamaya başladığı anda Galatasaray kalesinde ikinci golü gördü. Melo'nun hatalı pasıyla topla buluşan Di Maria, bekletmeden Benzema'nın önüne bıraktı. Fransız golcü de 54'üncü dakikada takımını Arena'da 2-0 öne taşıyan golü kaydetti.

Bu gol Galatasaray'ı oyun disiplininden de uzaklaştırdı. Muslera'dan sıyrılan Di Maria, arka direğe ortaladı. Oraya gelen Isco da kaleyi düşünmek yerine Ronaldo'nun önüne bıraktı. Cristiano Ronaldo da 63'te boş kaleye skoru 3-0'a getiren golü atmakta zorlanmadı.

Real Madrid, 66. dakikada skoru 4-0 yaptı. Dünyanın en pahalı oyuncusu unvanıyla sahaya çıkan Gareth Bale, sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta etkili ortaladı. Sergio Ramos'un kafa vuruşu Muslera'dan dönerken, dönen topu yine Ronaldo tamamladı ve ikinci kez ağlara havalandırdı.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Real Madrid'in 5. golü geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Ronaldo, Benzema'ya bıraktı. Benzama da boş kaleye golü yapmakta zorlanmadı ve skoru 5-0 yaptı.

Galatasaray'ın tek golü Umut Bulut'tan geldi. Amrabat'ın sağdan ortasına güzel dokunan Umut Bulut, 84'te skoru 5-1 yaptı. Ancak mücadelenin skorunu Ronaldo belirledi. Sol taraftan çalımlarla ilerleyen Portekizli, sol ayakla sert vurdu ve skoru 6-1 yaparak, maçın skorunu ilan etti.