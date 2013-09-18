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Spor

Galatasaray'ın Madrid hezimeti sonrası Twitter'de ünlülerin yorumları

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ilk maçında Real Madrid'e 1-6'lik skorla hezimet yaşayan Galatasaray karşılaşması sonrası Twitter'da dalga konusu oldu

18 Eylül 2013 11:56

Real Madrid, 3 golü Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği Galatasaray maçtan 6-1'lik skorla ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ilk maç olan bu karşılaşma sonrası Twitter'daki Galatasaray geyikleri zirve yaptı.

İşte Galatasaray - Real Madrid maçı sonrası atılan tweetlerden bazıları:

Ahmet Çakar @ahmetcakar1: Rok haklı çıktı. 7-8 gol olur demişti

Ebru Gündeş @EbruGundes: Daha önce tattırdığınız şampiyonlukları unutmadık...Ama bu geceyi unutup önümüzdeki maçlara bakalım ...

Buket Derelioğlu @DereogluBuket: Galatasaray 6 yiyecek takım değildir bu bir müsabaka birileri moralsiz birileri daha şanslı olabilir!!seviyorum takımımı!bu değişmeyecek:)

Rasim Ozan Kütahyalı @RasimOzan_K: Maalesef real madrid bizi paspas yapti...

Hakan Şükür @hakansukur: Çok açık ağır bir sonuç :( Chelsea'den 5 yedikten sonra UEFA kupasını almış bir takım üzülmeden devam etmeli profesyonellik bunu gerektirir.

Tuna Kiremitçi @140darbe: Hadi Galatasaray. Önemli olan nasıl düştüğün değil, nasıl ayağa kalktığın.

Atilla Taş @AtillaTasNet: Bir kayba üzülebilirim, belki ayrılığa,veya ülkeme üzülebilirim, insan'a hayvan'a üzülürüm. Ama bir maça asla üzülmem

Kerem Alkin @keremalkin: Sıkı bir Galatasaray'lı olarak, dünkü yenilgimizde, iki takım arasındaki 3,5 katlık değer farkının futbolda bir anlamı var mı, düşünüyorum.

Can Tongo @cantongo: Dünya'da bir maçta 6 gol yiyipte tek bir hatası olmayan başka kaleci yoktur. Muslera'nın G.Saray'da olması şans çünkü Türkiye'ye fazla.

Behzat Uygur @behzatu: Galatasaray'ın Real Madrid yenilgisi İspanya dan çok ülkenin çeşitli yerlerinde çoşkuya kutlanıyor

EROL KÖSE @drerolkose: Real Madrid , uluslararası kurula dilekçe vermiş ; bir daha böyle takımları çıkartmayın komik oluyor maçlar, seviye yerlerde... Hesaplara göre 6saray hiç sahaya çıkmasaydı da bu kadar gol yerdi ...

ali hakan @alihakanxyz: ben evde karanlık bir odaya sığınıp ağlaya zırlaya kahkahalarla gülmek istiyorum, yani yenilebilirsiniz de, bu kadar değil be arkadaşım...


Cem Ceminay @ceminaycem: Geçmiş olsun diyelim artık bu hezimeti unutup önümüzdeki maçlara bakaCem. Delik deşik olduk zavallı Muslera bunu haketmedi!

Candaş Tolga Işık @CandasTolga: 8 yediğimizde zil takıp oynayanlar bilsin ki biz Beşiktaşlılar bir Türk takımının 6 yemesinden mutlu olmadık, hiçbir zaman da olmayız!

Nihat Doğan @NihatDogan_ND:Sadece seni sevmeye yeminli bu yürek @GalatasaraySK

omer cavusoglu @fenerlicavus: Ayıp rekorumuzu egale ettiler. Ancak GS büyük takım büyük bşk ları büyük teknik direktörleri var. Madrid de yedi atarlar üzülmeyin....

Şahin Irmak @sahinirmak: Öyle ronaldo olunmaz böyle olunur!!! @yilmazburak17

Eyüp Can @eyupcansaglik:Yenilgi sorun değil ama böylesi kahrediyor insanı ilk yarım saat zımba gibi bi takım vardı sahada nasıl bu hale geldi GS.

Rıdvan akar @AkarRidvanakar: Altı-n bir takım izledik...

Ufuk Uras @UfukUras: Real'in her golunde GS seyircisi sevindirik oldu, futbolun bile bir mantigi olmali.

 

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