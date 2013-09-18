Galatasaray'ın Madrid hezimeti sonrası Twitter'de ünlülerin yorumları

Real Madrid, 3 golü Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği Galatasaray maçtan 6-1'lik skorla ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ilk maç olan bu karşılaşma sonrası Twitter'daki Galatasaray geyikleri zirve yaptı.
İşte Galatasaray - Real Madrid maçı sonrası atılan tweetlerden bazıları:
Ahmet Çakar @ahmetcakar1: Rok haklı çıktı. 7-8 gol olur demişti
Ebru Gündeş @EbruGundes: Daha önce tattırdığınız şampiyonlukları unutmadık...Ama bu geceyi unutup önümüzdeki maçlara bakalım ...
Buket Derelioğlu @DereogluBuket: Galatasaray 6 yiyecek takım değildir bu bir müsabaka birileri moralsiz birileri daha şanslı olabilir!!seviyorum takımımı!bu değişmeyecek:)
Rasim Ozan Kütahyalı @RasimOzan_K: Maalesef real madrid bizi paspas yapti...
Hakan Şükür @hakansukur: Çok açık ağır bir sonuç :( Chelsea'den 5 yedikten sonra UEFA kupasını almış bir takım üzülmeden devam etmeli profesyonellik bunu gerektirir.
Tuna Kiremitçi @140darbe: Hadi Galatasaray. Önemli olan nasıl düştüğün değil, nasıl ayağa kalktığın.
Atilla Taş @AtillaTasNet: Bir kayba üzülebilirim, belki ayrılığa,veya ülkeme üzülebilirim, insan'a hayvan'a üzülürüm. Ama bir maça asla üzülmem
Kerem Alkin @keremalkin: Sıkı bir Galatasaray'lı olarak, dünkü yenilgimizde, iki takım arasındaki 3,5 katlık değer farkının futbolda bir anlamı var mı, düşünüyorum.
Can Tongo @cantongo: Dünya'da bir maçta 6 gol yiyipte tek bir hatası olmayan başka kaleci yoktur. Muslera'nın G.Saray'da olması şans çünkü Türkiye'ye fazla.
Behzat Uygur @behzatu: Galatasaray'ın Real Madrid yenilgisi İspanya dan çok ülkenin çeşitli yerlerinde çoşkuya kutlanıyor
EROL KÖSE @drerolkose: Real Madrid , uluslararası kurula dilekçe vermiş ; bir daha böyle takımları çıkartmayın komik oluyor maçlar, seviye yerlerde... Hesaplara göre 6saray hiç sahaya çıkmasaydı da bu kadar gol yerdi ...
ali hakan @alihakanxyz: ben evde karanlık bir odaya sığınıp ağlaya zırlaya kahkahalarla gülmek istiyorum, yani yenilebilirsiniz de, bu kadar değil be arkadaşım...
Cem Ceminay @ceminaycem: Geçmiş olsun diyelim artık bu hezimeti unutup önümüzdeki maçlara bakaCem. Delik deşik olduk zavallı Muslera bunu haketmedi!
Candaş Tolga Işık @CandasTolga: 8 yediğimizde zil takıp oynayanlar bilsin ki biz Beşiktaşlılar bir Türk takımının 6 yemesinden mutlu olmadık, hiçbir zaman da olmayız!
Nihat Doğan @NihatDogan_ND:Sadece seni sevmeye yeminli bu yürek @GalatasaraySK
omer cavusoglu @fenerlicavus: Ayıp rekorumuzu egale ettiler. Ancak GS büyük takım büyük bşk ları büyük teknik direktörleri var. Madrid de yedi atarlar üzülmeyin....
Şahin Irmak @sahinirmak: Öyle ronaldo olunmaz böyle olunur!!! @yilmazburak17
Eyüp Can @eyupcansaglik:Yenilgi sorun değil ama böylesi kahrediyor insanı ilk yarım saat zımba gibi bi takım vardı sahada nasıl bu hale geldi GS.
Rıdvan akar @AkarRidvanakar: Altı-n bir takım izledik...
Ufuk Uras @UfukUras: Real'in her golunde GS seyircisi sevindirik oldu, futbolun bile bir mantigi olmali.