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Spor

Galatasaray tribünlerinde görsel şov

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar hazırladıkları koreografi ile dikkat çekti

18 Eylül 2013 01:19


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar hazırladıkları koreografi ile dikkat çekti
Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena'yı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in yer aldığı görselde bir aslan ile birlikte Real Madrid'li Cristiano Ronaldo ve Juventus'lu Andre Pirlo'ya yer verdi. Bu görselin üzerinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Umut Bulut ve Felipe Melo yer aldı.

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