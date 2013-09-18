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Spor

İspanyol Basını: Asıl korkup kaçan Galatasaray oldu

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray'ı 6-1 mağlup etmesi İspanya basınında geniş yankı uyandırdı

18 Eylül 2013 15:19

Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-6 mağlubiyeti İspanyol basınına, iki kulüp arasında tartışalamayacak derecede bir fark olduğu görüşünde yansıdı.

İspanya'nın en çok tiraja sahip olan gazetesi Marca, "Festival" manşetini atarken, hat-trick yapan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini yenilediğini ve Benzema'nın 2 golle şüpheleri giderdiğini yazdı.

Gerçek cehennemin Real Madrid olduğunu kaydeden Marca, Galatasaray taraftarının hazırladığı ve aslanların önünden kaçan Pirlo ve Ronaldo'lu kareografiye atıf yaparak "Türkler, ikinci yarıda pençelerini çıkaran Ronaldo ve ekibi tarafından parçalandı. Acıma olmadı ve asıl korkup kaçan da Galatasaray oldu." ifadelerini kullandı.

İlk sayfasını Cristiano Ronaldo'ya ayıran AS gazetesi ise "CRISTIANO" manşetini attı ve "204 maçta 206 gol. Bu üç golle Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında 28 gole ulaştı. Messi'nin rekorunu kırdı." dedi.Gazete, "Real Madrid Konstantinopolis'i aldı" başlığı altında, "Cristiano Konstantinopolis'i aldı ve bayrağı Muslera'nın örümcek ağlarına dikti" yorumunu yaptı.

İspanya basınında diğer gazeteler Real Madrid'in zaferini şu şekilde gördü:

El Mundo Deportivo: "Gole boğdular ama Ramos Casillas'ı sakatladı"

El Pais: "Real Madrid Galatasaray'ı gole boğdu: 6-1"

El Mundo: "Casillas yeniden sakatlandı ve Madrid Galatasaray'ı gol yağmuruna tuttu. Chedjou ve Nounkeu'nun kötü oyunu diğer oyunculara da bulaştı ve Cristiano, Benzema ve Isco tarafından katledildiler. O kadar çok hata yaptılar ki Muslera'yı sattılar ve savunmasız bıraktılar"

La Vanguardia: "Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çok saf rakibi karşısında parlak bir zaferle boy gösterdi (1-6)."

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