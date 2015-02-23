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'İşte Benim Stilim' programına 'insan onurunu hiçe sayma' cezası

Programda 'yarışma formatından çıkılarak reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı' kanaatine varıldı

23 Şubat 2015 11:41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ‘İşte Benim Stilim’ isimli yarışma nedeniyle Tv8’e ceza kesti. RTÜK uzmanları, programda yarışma formatından çıkılarak reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı kanaatine vardı.

Vatandaşlardan gelen 561 şikâyeti değerlendirip programı mercek altına alan RTÜK uzmanları, programda yarışma formatından çıkılarak reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı kanaatine vardı. 23-24 Ocak tarihlerinde yayınlanan program için kanala, bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 1’i oranında para cezası kesildi.

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