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'Bu Tarz Benim' RTÜK'ü harekete geçirdi

RTÜK'ün SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Tarz Benim' hakkında hazırladığı raporda program için stil yarışmasından çok aşağılama ve şiddet içeriği bulunduğu kaydedildi

10 Kasım 2014 14:49

Vatandaşların, SHOW TV’de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun yaptığı ‘Bu Tarz Benim’ adlı yarışmayı “Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık" iddiasıyla şikayet edince RTÜK program hakkında rapor hazırladı. Raporda program için stil yarışmasından çok aşağılama ve şiddet içeriği bulunduğu kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, son dönemde RTÜK’e yapılan şikayetler arasında Kertenkele adlı dizi filmle birlikte “Bu Tarz Benim” adlı programda yer aldı. RTÜK’ün tasnif ettiği vatandaş şikayetlerinde de “Bu tarz Benim” adlı programın, “Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık” kriterini ihlal ettiği belirlendi. Raporda şunlar yer aldı: 

Sözkonusu programda izlenilirliğin arttırılması amacıyla gerginlik düzeyinin sürekli üst seviyede tutulmaya çalışıldığı, gerek sunucunun gerekse jüri üyelerinden bazılarının ortamı teskin etmek için herhangi bir çaba göstermek bir yana tartışmaları daha da kızıştıracak şekilde konuşmalara dahil oldukları, yönlendirdikleri tespit edilmiştir.

Yarışmanın belirtilen amacını aştığı, bir stil yarışması olmaktan uzaklaştığı, yarışmacıların rekabet konularının kişisel çatışmalara döndüğü, karşıdakinin rızası olmadan onun özel anlarını kayıt altına alarak gerektiğinde bununla tehdit edebilmenin başvurulabilecek bir yol olarak ortaya konulmasında bir sakınca görülmediği 

Sonuç olarak: Show TV’nin, mevzuatın “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünü ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

 

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