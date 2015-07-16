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İşte AYM kararının ardından dershanelerde cevabı aranan 10 soru

Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılmasını öngören düzenlemeyi iptal etti

16 Temmuz 2015 13:52

Anayasa Mahkemesi’nin dershanelerin özel okula dönüştürülmesiyle ilgili yasayı iptalinin ardından, hem özel okul hem veli hem öğrenci hem de dershane kurucularının yanıt aradığı onlarca soru çıktı.

Uzmanlar, bu sorulardan bazılarının yanıtlarını veriyor. Ancak bazı sorular hâlâ yanıt bekliyor.

Habertürk’ten Pervin Kaplan’ın haberine göre, yanıtlanan sorular şöyle:

 

1- Paramı geri alabilir miyim?

 

Temel liseye 6 bin TL ile 16 bin TL arasında ücretle kayıt yaptıran veliler, çocuklarını bu kurumlara göndermekten vazgeçerse ücretlerini geri alacak mı? Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Cem Gülan, “Veli ayrılmak isterse parası iade edilmek zorunda. Yalnızca öğrenim ücretinin yüzde 10’unu okul isterse kesebilir” dedi.

 

2- Çocuğum okuluna dönebilir mi?

 

Özellikle lise son sınıf öğrencileri, üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak için temel liselere geçti. Temel liseden vazgeçenler eski okullarında kontenjan varsa geri dönebilir.

 

3- Transfer edilen öğretmenler ne olacak?

 

Özel okullar sınavlara hazırlık kursları için aylık 2 bin 500 ile 6 bin TL arasında değişen ücretlerle dershane öğretmeni transfer etti. Bu öğretmenlerle 1 yıllık sözleşme imzalandı. “Bu öğretmenler ne olacak?” sorusuna bazı okul sahipleri “Bir yıl kurslarımızda çalışabilirler” diyor.

 

4- Okul kursuna ödenen ücretler ne olacak?

 

Özel hatta bazı devlet okulları, TEOG ve üniversite sınavlarına öğrencileri hazırlamak için “sınav hazırlık kursları” açma kararı aldı. Bazı okullar velilerden bin 500 ile 6 bin TL arasında ek ücret aldı. Dershaneler kapanmadığına göre veli parasını geri isteyebilir. Ama okul, “Ben okulumda takviye kursunu açık tutuyorum, çocuğunu yolla” diyerek bu ücreti iade etmeyebilir. Tamamen okulun inisiyatifine kalmış.

 

5- Yapılan anlaşmalar ne olacak?

 

Bazı okullar saati 80 TL’den dönüşecek dershanelerden öğrencilerini sınavlara hazırlaması için 600 saatlik ders anlaşması ve yıllık ortalama 16 bin TL’lik döküman alımı sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeler iki tarafın iyi niyetiyle feshedilebilir.

 

 

Yanıtı bilinmeyen sorular

 

6- Temel liselerin statüsü yasal mı?

 

Özel okullar, temel liselerin iptal edilen yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre kurulduğunu söyleyerek “Yasa iptal edildiğine göre yönetmeliklerinin de geçerliliğini yitirmiş olması gerekmiyor mu?” diyor.

 

7- Temel liseden dönüş var mı?

 

Dershaneden temel liseye dönüşen tekrar dershane olabilir mi? Bu kesin değil. Ama bir kurucu, “Temel lise olan 907 kurumun büyük çoğunluğu izin verilirse tekrar dershane olur. Dönmemize izin verilmeli” diyor.

 

8- Devlette kurslar ne olacak?

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, devlet okullarında hem TEOG hem de üniversite sınavları için verilen “takviye kurslarının” süreceğini açıkladı, bu kurslarda ders veren öğretmenlerin ek ücretleri de 9 TL iken 18 TL oldu. Bu kurslar öğrenci bulabilecek mi?

 

9- Öğretmenlerin durumu ne olacak?

 

6 yıl dershanede sigortalı çalışan öğretmenlerin bakanlığa atanacağı açıklanmış ve başvuruları 1 Temmuz’da alınmaya başlanmıştı. Bu öğretmenlerin durumları belirsiz. Bazı öğretmenler ne olacak?

 

10- Dönüşenlere verilen teşvik ne olacak?

 

Temel lise öğrencilerine geçen yıl olduğu gibi 3 bin TL teşvik verildi, bu yıl da sürecek mi? Birçok aile bu teşvike güvenerek çocuğunun kaydını yaptırdı. Ayrıca iptal edilen yasada dönüşen kurumlara 25 yıllığına arazi kullanım hakkı ile MEB binalarının kiralanması gibi teşvikler vardı. Bu teşviklerden yararlanan oldu mu ve olduysa ne olacak? 400 dershane kapandı, temel lise olmak için ortalama 150 bin TL harcayarak dönüşen kurumların “maddi zarara uğradıkları” gerekçesiyle bakanlığa tazminat talebinde bulunma hakları var mı?

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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