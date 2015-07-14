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AYM'nin dershane kararı ne anlama geliyor?

Dershaneler hizmet vermeye devam edecek

14 Temmuz 2015 01:46

CHP'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle başvurduğu, dershanelerin kapatılmasını da sağlayan ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanunu" Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından oy çoğunluğuyla iptal edildi. AYM'nin kararıyla 1 Eylül 2015 itibarıyla kapanması öngörülen dersheneler eğitim hizmeti vermeye devam edecek.

Kanunda neler vardı?

Dershanelerin kapatılarak özel okullara dönüştürülmesini içeren kanunla ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması engelleniyordu.

Yasayla, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen tüm faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki müsteşar yardımcıları, Talim Terbiye Kurulu başkan ve üyeleri, tüm genel müdürler, grup başkanları ile 81 ildeki milli eğitim müdürlerinin görevlerine, yürürlüğe girdiği anda son verilmesini, yani bir anlamda Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunun sil baştan oluşturulmasını içeriyordu.

Dershane ve öğrenci etüt merkezleri, eğitim - öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015'e kadar devam edebilecek, 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar özel okullara dönüşecek. Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulunan örgün eğitim kurumlarından gerekli şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek, faaliyetlerine son verilecekti.

CHP'nin başvurusu ve AYM'nin iptal kararıyla dershaneler hizmet vermeye devam edecek.

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