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Davutoğlu'ndan AYM'nin dershane kararına ilk yorum: Eğitimde karar mercii siyasi iradedir

'Eğitim politikalarımızın temel ilkeleriyle gereken karar alınır'

14 Temmuz 2015 19:01

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasını düzenleyen yasanın iptaline ilişkin verdiği kararla ilgili olarak, "Eğitim konusunda karar mercii siyasi iradedir" dedi.

"AYM'nin açıkladığı kararla ilgili gerekçeli bir çerçeve ulaşmış değil" diyen Davutoğlu, "Bu karar ulaştığı zaman değerlendirmelerimizi yapacağız. Hukuki boşlukları giderecek düzenlemeleri yaparız" diye konuştu.

MHP ile yaptıkları koalisyon görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

AYM kararına gelince. Açıkladığı kararla ilgili gerekçeli bir çerçeve ulaşmış değil. Bu ulaştığı zaman değerlendirmelerimizi yapacağız. Hukuki boşlukları giderecek düzenlemeleri yaparız. Milli Eğitim Bakanımızla görüştüm.  Türkiye’de eğitim politikalarını belirleme hakkı siyasi iradeye aittir. Dış politika, ekonomi politikaları, sosyal devlet politikalarını yönetmek halkın seçtiği hükümetlerin uhdesindeyse, eğitim politikası da halkın seçtiği hükümettedir. Eğitim politikalarının ne olacağına karar verecek erk yürütme erkidir. Karar mercii hükümettededir. Dershaneler üzerinden hem vatandaşlarımızın çektiği çileler, hem de eğitimde test mantığı,  hem de bazı başka amaçlarla kullanılması itibariyle karar verecek erk yürütme erkidir. Eğitim politikalarımızın temel ilkeleriyle gereken karar alınır. Üçüncü bir husus 7 Haziran sonrasında ortaya çıkan tablo, toplumsal yumuşama ve belli ölçülerde hükümet ortaklığı çalışmalarımız sürerken, böyle kararların ortaya çıkması düşündürücüdür. Ama bugünlerde kimse tekrar Türkiye’de yürütme erkinin sorumluluğu taşıdığı konularda farklı kararlar alabileceği gibi bir vehme kapılmamalıdır.

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