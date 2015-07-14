Nabi Avcı'dan dershane açıklaması: Yapılacak her türlü yorum spekülasyon olur

Milli Eğititim Bakanı Nabi Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasını düzenleyen yasayı iptal eden kararına ilişkin olarak açıklama yaptı. "Henüz bakanlığı bu konu hakkında resmi bir kararın ulaşmadığını" söyleyen Bakan Avcı, "Yapılacak her türlü yorum spekülasyon olur. Karar ne olursa olsun çocuklarımızı ortada bırakmayız" dedi.

Nabi Avcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Duyumlar dile getiriliyor ve bunun üzerine pek çok spekülasyonlar yapılıyor. Anayasada açılan dava 7 maddenin iptali ile ilgili. Bu 7 maddenin ne olduğu ortaya çıkmadan yapılacak her türlü yorum spekülasyon olur.

‘Gerekçeli karar gelsin ona göre düzenlemeleri yaparız’

Mahkeme gerekçeli kararını açıklasın ondan sonra bakanlık olarak ne yapılması gerektiğini açıklarız. Bu aşamada öncelikle burada asıl dikkat etmemiz gereken öğrencilerimiz ve velilerimizdir. Gerekçeli karar gelsin ona göre biz düzenlemeleri yaparız. Onun karşılığında yapılacak eylemlere bakarız.

‘Yürütmeyi durdurmasını reddettiği bir yasayı hangi gerekçelerle iptal etti’

Mahkeme 1 yıl önce yürütmesini durdurmasını reddettiği bir yasayı şimdi hangi gerekçelerle iptal etti. Onun için gerekçeler açıklansın ondan sonra konuşuruz.

Bundan sonra dönüşmek isteyenleri boşlukta bırakmayacağız. Yasal olarak da ne yapılması gerekiyorsa MEB olarak biz sektörle, gerçekten eğitim hizmeti vermek isteyenlerle oturur desteği veririz.

Zaten herkes bu kurumların milli eğitim okullarını merkeze almayan bir yaklaşım ürünü olduğunu söylüyorlardı. Biz de hala öyle düşünüyoruz.