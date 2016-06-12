İşte Atalay Filiz'in emniyetteki ilk ifadesi: Kurbağa, böcek ne bulduysam yedim

İzmir'de yakalanan 3 kişinin ölümünden aranan cinayet zanlısı Atalay Filiz'in bir süre saklandığı ormanda nasıl hayatta kaldığına dair polis sorusuna "Kurbağa, böcek ne bulduysam yedim" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Daha önce sapık sanılmış

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Filiz dün mandalina bahçesinde üzerini değiştirirken vatandaşlar tarafından görüldü, ’sapık’ olduğu düşünüldü, ancak tanınmadığı için ihbarda bulunulmadı.

İstanbul'a dönecekmiş... Her şeyi anlattı

İstanbul'da 27 Mayıs'taki cinayetin ardından İzmir'e gelen ve Buca ilçesindeki bir internet kafede kalacak yer araştıran Filiz'in, 2 öğrencinin evlerinin bir odasını günlük kiraya verdiğini internette gördüğünü, bu kişilerle irtibat kurarak Yeşilyurt semtindeki evde geceliği 50 liradan olmak üzere 2 gece kaldığını anlattığı bildirildi. Daha sonra babasının subay olması nedeniyle daha önce kaldıkları askeri kampın bulunduğu Özdere Mahallesi'ne gittiğini anlatan Filiz'in, 2 gün pansiyonda konakladığını, ardından da tanınma riski nedeniyle buradan ayrılarak ormanlık alana geçtiğini anlattığı belirtildi. Geçmişte doğada barınma, yaşam şartlarına uyum sağlama konusundaki birtakım beceriler kazandığını, bu nedenle yeme içme ihtiyacını doğadaki imkanlarla temin ettiğini ifade eden Filiz'in otlarla, zaman zaman da doğada bulduğu diğer yiyeceklerle iaşesini karşıladığını, kurbağa yediğini söylediği kaydedildi.

Yunanistan'ı hiç düşünmemiş

Yunanistan'a kaçtığında yakalanarak iade edileceğini bildiğinden yurt dışına çıkma girişiminin hiç olmadığını, İstanbul'a dönmek üzere bugün İzmir'e gittiğini dile getiren Filiz'in annesini çok sevdiğini, fakat yaşanılan olaylar nedeniyle 3 yıldır kendisiyle görüşemediğini, koptuklarını söylediği, ayrıca günde 17 saat 2 ayrı işte çalıştığını, garsonluk ve bekçilik yaparak yanında ele geçirilen paraları kazandığını anlattığı öğrenildi.

Doğa şartlarına uyum sağlama yeteneği var

Geçmişte doğada barınma, doğa şartlarına uyum sağlama konusundaki becerileri nedeniyle yemek içme ihtiyacını doğadan karşıladığı, dışarıyla temas kurmadığı anlaşılıyor. Gümüldür-İzmir seferi yapan bir minibüste bir vatandaşın Atalay Filiz'e benzerliği nedeniyle ihbarda bulunması üzerine arkadaşlarımız istikamet üzerinde noktalar oluşturuyor. Kendisinden şüphelenildiğinden şüphelendiği için minibüsü terk edip başka bir minibüse geçiyor. Duyarlı vatandaş ikinci minibüse bindiği bilgisin de emniyete bildiriyor. Tüm araçlar üzerinde kapama ve uygulama yapmak üzerine şahıs minibüs içerisinde alınıyor. Duyarlı bir toplam tablosu ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsın yakalanmasında vatandaşlarımızın duyarlılığı son derece önem arz eden bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Vatandaşımızı hem tebrik ediyoruz hem de emniyet müdürlüğü olarak ödüllendireceğiz. Sadece ülkeye mal olmuş cinayetler için değil her olayda aynı duyarlılığı göstermesini temenni ediyoruz.

Atalay Filiz nasıl yakalandı?

Atalay Filiz'in bindiği minibüste kendisini tanıyan bir vatandaşın ihbarı üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz, ilk ifadesinde, bir süredir Gümüldür civarında dağlık arazide saklandığını ve hayatta kalmak için kurbağa, böcek yediğini söylediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atalay Filiz ilk ifadesinde, İzmir’in tatil beldelerinden biri olan Menderes’e bağlı Gümüldür civarında dağlık arazide bir süre saklandığını söyledi. Polisin, dağlık arazide nasıl saklanıp hayatta kaldığı sorusu üzerine Filiz'in, "Kurbağa, böcek ne bulduysam yedim" dediği öğrenildi.

Tanıdığını anlayınca minibüs değiştirdi

Polisten alınan bilgilere göre, Atalay Filiz bu sabah ilçe minibüslerinden biriyle Menderes’e doğru hareket etti. Bir vatandaşın kendisini tanıdığından şüphelenince minibüs değiştirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis, ilçedeki bütün minibüsleri durdurularak tek tek aranmaya başladı. Filiz'in bindiği ikinci minibüste polis tarafından yakalandığı belirtildi.

Atalay Filiz şu anda Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Olayı haber alan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.