Seri katil Atalay Filiz kurbanlarıyla selfie çekilmiş

İstanbul ve Ankara’da 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili polis tarafından her yerde aranan Atalay Filiz’,in kurbanlarıyla aynı karede çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı. 14 gündür Türkiye'nin her noktasında aranan Filiz'in yurt dışına kaçmış olma ihtimalinin de üzerinde duruluyor.

Habertürk'ün haberine göre, 30 yaşındaki Atalay Filiz tarafından öldürüldüğü değerlendirilen 26 yaşındaki Olga Seregina, 17 Aralık 2011’den bu yana kayıp. En son 14 Aralık’ta Filiz ile mesajlaşan genç kızdan bir daha haber alınamamış.

17 Aralık'ta ne oldu?





Olga’nın annesi Luy Seregina, kızının kaybolduğu haberini 17 Aralık gecesi bebek bakıcılığı yaptığı aileden aldıklarını belirterek şunları anlattı: “Olga, bebek bakıcılığı yaptığı aileyle aynı binada kalıyordu. O gün saat 16.00 sıralarında Olga aileye Atalay’ın bir arkadaşı ile buluşacağını, kahve içip döneceğini söylemiş.

Ancak Olga gece gelmemiş. Telefona da yanıt vermemiş. Polise haber vermişler. Telefonu gece 03.00’ten sonra da tamamen kapanmış. Sonradan öğrendiğimize göre Olga en son Elena Radchikova ile görüşmüş. Olga Elena’ya ‘Sana önemli bir şey anlatacağım’ demiş.”



Olga’nın annesi Luy Seregina, kızlarının kaybolmasından sonra özel eşyalarının Fransız polisi tarafından kendilerine teslim edildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Belki bir gün döner diye özel eşyalarına hiç dokunmadık. Giysileri, dizüstü bilgisayarı, eski fotoğraf makinesi ve eski cep telefonu teslim edildi, yeni olanlar edilmedi. Rus ve Fransız polisi Olga’nın kaybolmasıyla ilgilenmedi.”

Kasım 2015’ten bu yana incelenmeyen ve şifreli olan Olga’nın bilgisayarı, Atalay’ın Tuzla’da işlediği son cinayetin ardından aile tarafından incelenmek istendi. Rus polisler konuyla ilgilenmedi.

Aile, Habertürk’ün uyarısıyla Rus hacker’lara Olga’nın bilgisayarının şifresini kırdırdı. Bilgisayardan Atalay ve Olga’ya ait yeni fotoğraflar çıktı.

Aile, 31 Aralık 2010’da Atalay’la Olga’nın nişanlandığını, bundan kendilerinin de haberleri olduğunu, ilk defa Olga’nın tektaş yüzükle çekilmiş fotoğrafını bilgisayarda gördüklerini söyledi.

Evlilik baskısı terk ettirdi

Olga’nın annesi Luy Seregina, Ağustos 2011’de Türkiye’de yaptıkları tatilde Atalay’ın Olga’ya evlenme teklif ettiğini belirtti ve şunları anlattı: “Olga, 31 Ağustos’ta Paris’e dönecekti. Atalay da ertesi gün gidecekti. Ancak Atalay’ın yurtdışına çıkışı, askerlik problemi nedeniyle olmadı.

Bunun üzerine Atalay’ın askere gittiğini öğrendik. Olga Paris’te yalnız kaldı ve sonra bebek bakıcısı olarak bir ailenin yanında iş buldu.

Atalay da 10 günlük ev izninde Paris’e gitti. Kızımın kaybolduğu dönemlerdi. Türkiye tatilinden sonra Atalay’ın askere gitme zorunluluğu, onların ilişkisini zora sokmuş.

Atalay, ‘Ben askerdeyken İstanbul’da annemin yanında kal’ diye baskı yapmış. 2011’de Olga, Atalay’dan ayrılmış.” Habertürk, Filiz’in asker kaçağı olduğunu öğrendi.

14 gündür aranan Atalay Filiz’le ilgili soruşturmayı sürdüren polisin tespitlerine göre katil zanlısı ikinci cep telefonuna Whatsapp uygulamasını 15 Mart 2014’te yükledi.

Polise göre Atalay Filiz bu tarihlerde Tuzla’ya geldi. Ancak Filiz’in Whatsapp kayıtlarına ulaşılamadı. 2 patates hat kullandığı belirlenen Atalay Filiz’in kullandığı ikinci patates hat, cinayetten bir gün sonra iptal edildi.

4 eski arkadaş aynı karede



Olga’nın bilgisayarından çıkan fotoğraflarda en dikkat çekici olan Atalay ve Olga ile Ankara’da Atalay Filiz tarafından öldürülen Göktuğ Demirarslan (24) ile sevgilisi Elena’nın (26) birlikte çekilmiş fotoğrafları oldu.

Bir dönem aynı evi paylaşan dört gencin 2010 tarihli fotoğrafını Atalay çekmiş ve arkadaşlarıyla paylaşmış.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, en son İzmir’de izine rastlanan Atalay Filiz’le ilgili her ihbarı değerlendiriyor.

Çeşitli kentlerden polise ihbar yağarken, komşusuna kızanların, kavga ettiği kişilerden intikam almak isteyenlerin bile “Atalay Filiz’i gördüm” diyerek ihbarda bulunduğu belirtildi.

Polise, zanlının Yunanistan’da olduğu yönünde ihbarların da geldiği öğrenildi. İhbarlardan biri Burdur’dan yapıldı. İhbarda Burdur’dan gelen bir araca otostopla bindiği söylendi. Bunun üzerine alarma geçen polis, kent girişinde durdurduğu araçlarda kimlik kontrolü yaptı ancak sonuç elde edilemedi.