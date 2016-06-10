Seri katil Atalay'ın babası: Cinayetleri oğlumun işlediği nereden belli

İstanbul ve Ankara’da 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili polis tarafından her yerde aranan Atalay Filiz’in pilot babası İlhan Filiz Emniyet'teki sorgusunda oğluyla ilgili " Cinayetleri oğlumun işlediği nereden belli" dediği ortaya çıktı.

Karar'dan Muhammet Kılıç'ın haberine göre, oğluna cahil ve katil denmesine tepki gösteren baba Filiz, “Bu sıfatları ona yakıştıramıyorum. Cinayetleri oğlumun işlediği nereden belli” dedi.

Seri katil Atalay'ı arama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri, Atalay Filiz’in kesinlikle Türkiye’de olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Daha önce gittiği yerlere gitmediği ve görüştüğü kişilerle görüşmediği belirlenen katilin, İzmir’den çıkamadığı belirtildi.