Seri katil Atalay Filiz, İzmir'de yakalandı!

İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 ikişinin katil zanlısı ve 1 kayıp şahsın şüphelisi Atalay Filiz, İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Atalay Filiz'in, Menderes'e bağlı eski belde Gümüldür'den bindiği Gümüldür- İzmir dolmuşunda bir yolcunun kendisini tanıyıp polise ihbar etmesi sonucu, olayı fark edip değiştirdiği dolmuşta yakalandığını söyledi. Atalay Filiz'in üzerinden, 4 adet sahte kimlik, 3 adet sahte ehliyet, bir Fransız vatandaşının vatandaşlık belgesi, 2 adet avcı, komando bıçağı, biber gazı, 10 bin TL'nin üzerinde Türk parası, 3 bin 500 Euro çıktı. Ayrıca farklı isimler adına düzenlenmiş 14 adet aktif, faal durumda kredi kartı çıktı. Filiz, sağlık kontrolüne götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Soylu, şunları söyledi:

"Seri katil zanlısı Atalay Filiz, Gümüldür'den İzmir'e gelmek üzere dolmuşa binmiş. Dolmuştaki bir vatandaş kendisini tanımış ve polise ihbar etmiş. Bunun üzerine vatandaşın kendisini tanıdığından şüphelenen Atalay Filiz, hemen dolmuştan inmiş ve Bulgurca dolmuşuna binmiş. Menderes ilçe merkezinde emniyet güçleri Bulgurca dolmuşunu durdurarak, yakalamış. Biz belediye olarak temizlik işleri, park ve bahçeler biriminde çalışan personelimizi bu konuda uyarmıştık. Çünkü personelimiz sürekli halkın içinde geziyor. Emniyet birimlerimizi kutluyorum. İhbarı dikkat alarak titiz bir çalışma yürütmüşler. Milletimize geçmiş olsun."

Yakalanan Atalay Filiz'in ilçe emniyet müdürlüğünde gözaltında tutulduğu belirtildi. Filiz, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilecek.

"Kurbağa, böcek ne bulduysam yedim"

Atalay Filiz, ilk ifadesinde Buca'da görüldükten sonra Gümüldür'e geçtiğini, dağlık alanda ve pansiyonda saklandığını söyledi. Filiz'in bir süre saklandığı ormanda nasıl hayatta kaldığına dair polis sorusuna "Kurbağa, böcek ne bulduysam yedim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Filiz'in Gümüldür'de ilk bindiği minibüs Menderes minibüsüydü, kendisine dikkatle bakan kişiden rahatsız olup farklı bir minibüse bindiği öğrenildi.

Üzerinden 7 sahte kimlik,

14 kredi kartı, 10 bin lira çıktı!

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Bozyaka Emniyet Müdürlüğü'nde seri katil Atalay Filiz'in İzmir Menderes'te bir dolmuşta yakalanmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Uzunkaya, Filiz'in üzerinden 4 adat sahte kimlik, 3 adet sahte ehliyet, 14 kredi kartı, iki adet avcı komanda bıçağı ve 10 bin Türk lirası ile 3 bin 500 Euro çıktığını belirtti.

Uzunkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün 07.30 sıralarında Gümüldür'de yakalanmıştır. Gerçekte ayın 27'sinde İstanbul'da İstanbul'da işlenen 3. cinayetten sonra ilimize geldiği Buca ilçesinde bir internet kafede 3.5-4 saat süreyle bir takım temaslar kurduğu kalacağı yer konusunda arayışlar olduğu daha sonraki kayıtlardan teslim edildi. Ayın 27'si ile 30'u arası süreçte 31 Mayıs'a kadar İzmir'de olduğunu öğreniyoruz. 29'un Buca'daki bekar evinde kalıyor. 31 Mayıs sabahı valizleriyle birlikte il merkezinden ayrılıyor. Atalay Filiz'in babasının görevi nedeniyle İzmir'i tanıyor olmasından kaynaklı Gümüldür Özdere civarında kaldığı anlaşılıyor. Bir kaç gün pansiyonlarda arazide kalmış sahillerde ormanda kalmış. Geçmişte doğada barınma konusundaki becerileri nedeniyle yeme içmeyi doğadaki doğal imkanlardan temin ettiği anlaşılıyor. Sabah Gümüldür-İzmir seferi yapan minibüste bir vatandaşın ihbar yapması üzerine arkadaşkarımız kapama noktaları oluşturuyorlar.

"Minibüs değiştirmiş"

Şahıs kendisinden şüphelenildiğinden şüphelendiği için bindiği minibüsü terk ediyor başka minibüse biniyor. Duyarlı bir vatandaşımız ikinci minibüse bindiğini bildiriyor. Şahıs minibüs içerisinde alınıyor. Duyarlılık gösteren iki haftayı aşkın bir süre içinde şahsa benzerliği nedeniyle her türlü ihbar ve bilgi kanallarını zorlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İhbarı yapan vatandaşımızı ödüllendireceğiz.

Yakalandığında üzerinden neler çıktı?

Atalay Filiz'in üzerinde kendi adına düzenlenmiş pasaport var en son 23.11.2012'de Endonezya'ya çıkış yapmış. Pasaportun 18.12.2013'te geçerlilik süreci bitmiş. Yine kendi adına gerçek kimliği var üzerinden onun dışında 4 adet kendi fotoğrafı olan sahte başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik var. Yine kendi fotoğrafı olan veya değişik vatandaş fotoğrafları olan 3 adet sahte ehliyet var. 14 adet kimisi kendi adına kimisi başkaları adına düzenlenmiş faal olan kredi kartları banka kartları var. Üzerinde 2 adet avcı komando bıçağı niteliğinde vahim nitelikte ölçüleri olan bıçak var biber gazı var 10 bin TL üzerinde Türk parası var 3.500 avro yabancı para var. Bir Fransız vatandaşının vatandaşlık belgesi var. Valizlerinde eşya giysi kitapları varmış daha sonra bunları değişik yerlerde çöplere atmış. 3 yıldır ailesiyle temasının olmadığını biliyoruz.''