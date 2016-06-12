Atalay Filiz'in öldürdüğü öğretmenin ailesinden ilk açıklama

Tuzla'da öldürülen öğretmen Fatma Kayıkçı'nın ailesi, Atalay Filiz'in yakalanmasının ardından konuştu. Aile üyeleri, Filiz'in yakalanmasını sağlayan minibüs şoförüne teşekkür etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Atalay Filiz'in yakalanma haberini duyan Kayıkçı ailesinin yakınları, ailenin Tuzla'daki evine akın etti.

Yengesini öldüren Atalay Filiz'in yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Recep Kayıkçı, "Yakalandığı için mutluyuz. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyoruz. İhbar eden kardeşimizden Allah razı olsun. İhbar eden kardeşimizi de yakından tanımak isteriz. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra adli süreci de biz aile olarak takip edeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz inşallah. Tabi ki giden geri gelmiyor ama en azından bir hafifleme oluyor" şeklinde konuştu.