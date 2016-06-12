Atalay Filiz'i yakalatan şoför konuştu: Üç gün önce de dolmuşa binmişti ama...

Seri katil Atalay Filiz'in İzmir Menderes'te yakalanmasını sağlayan, dolmuş şoförü 41 yaşındaki Kenan Aka, Filiz'in yakalanma anına kadar neler yaşandığını anlattı. "Üç gün önce de dolmuşa yanlışlıkla bindi. Dolmuşu Gümüldür'e gidiyor sandı" diyen Aka, "Develi Köyü'ne dönünce 'Ben burada ineceğim' dedi ve indi. Kendisini o zaman da tanıdım, ancak dolmuşta yanımda oturduğu için haber veremedim. O iner inmez jandarmaya ihbar ettim, yakalanamadı" diye konuştu.

"Param yok, dedi"

Katil zanlısı Filiz'in minibüse bindiğinde "parası olmadığını" söyleyen şoför Aka sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de Menderes Barbaros Mahallesi'nde dolmuşu durdurdu. Araca bindiğinde perişan haldeydi. Terliydi, günlerdir yıkanmadığı belliydi. Elindeki poşette birkaç tane pet su vardı. Sakalları uzamıştı. 'Bu araç nereye gidiyor' diye sordu. 'Bulgurca'dan İzmir'e gidiyor' dedim. 'Kaç lira' dedi. 'İki lira' dedim, 'Param yok' dedi, 'Olsun geç' dedim. Dolmuşta iki kadın yolcu da vardı. Biner binmez pencere kenarına oturdu ve perdeyi kapattı. Dereköy yolunda polis ekip aracını gördüm. Onlara selektör yaktım. Polis, peşimize düştü sonra dolmuşu durdurdu. Polisin geldiğini görünce ayağa kalktı, inmek istedi ancak kapı kapalı olduğu için inemedi. Polis, ondan kimlik istedi, adının 'Ömer' olarak yazılı olduğu kimliği verdi. Polis hemen koluna kelepçeyi taktı ve götürdü. Ben hiç paniklemedim, korkmadım. Seri katili televizyon haberlerinden tanıyorum, her gün düzenli haber bültenlerini izlerim."