İşte 677 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında bugün 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 242 akademisyende üniversitelerden ihraç edildi. 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan 15 akademisyen de üniversitelerden ihraç edildi. Son KHK'da görevden uzaklaştırılan akademisyenlerinçoğunluğunun Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi ve Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nden olmalsı dikkat çekti.

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında bugün 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan 242 akademisyenden 15’i Barış İçin Akademisyenler’in 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisi imzacısı.

29 Ekim’de yayınlanan 675 sayılı KHK ile 24, 2 Eylül’de çıkarılan 672 sayılı KHK ile 44 imzacı akademisyen kamu görevinden çıkarılmıştı.

Üç KHK ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 3 bin 850’ye, ihraç edilen Barış İçin Akademisyenler’in "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi imzacısı sayısı ise 83’e yükseldi.

İhraç edilen akademisyenlerin listesi için tıklayınız...