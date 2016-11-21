“Açığa alındım, işimi istiyorum” diyen akademisyen Nuriye Gülmen 12. kez gözaltına alındı!

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınan akademisyen Nuriye Gülmen 12’nci kez gözaltına alındı.

Ankara'da Yüksel Caddesi’ne her gün gelerek burada “İşimi geri istiyorum” dövizi açmak isteyen Gülmen, yine dövizi açamadan darp edilerek gözaltına alındı.

Gülmen, gözaltına alındıktan sonra twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Tek başıma yine 2911’e muhalefet etmeyi başardım. Gözaltındayım. Zafer direnen emekçilerin olacak.”