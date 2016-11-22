Son KHK ile 15 imzacı akademisyen daha ihraç edildi

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında bugün 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan 242 akademisyenden 15’i Barış İçin Akademisyenler’in 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisi imzacısı.

29 Ekim’de yayınlanan 675 sayılı KHK ile 24, 2 Eylül’de çıkarılan 672 sayılı KHK ile 44 imzacı akademisyen kamu görevinden çıkarılmıştı.

Üç KHK ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 3 bin 850’ye, ihraç edilen Barış İçin Akademisyenler’in "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi imzacısı sayısı ise 83’e yükseldi.

İhraç edilen imzacı akademisyenlerin dördü profesör, dördü doçent, beşi yardımcı doçent, ikisi araştırma görevlisi.

Akdeniz Üniversitesi’nden sekiz, Kastamonu Üniversitesi’nden bir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden altı imzacı akademisyen ihraç edildi.

Üç üniversiteden 15 imzacı

İhraç edilen imzacı akademisyenlerin isimleri şöyle:

Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık (Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts)

Prof. Erdal Gilgil (Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimi Bölümü / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Hafize Öztürk Türkmen (Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)

Doç. Mustafa Cumhur İzgi ( Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)

Prof. Nursel Şahin ( Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Suzan Yazıcı (Edebiyat Fakültesi /Gerontoloji Bölümü)

Doç. Süleyman Ulutürk (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Teorisi Anabilim Dalı)

Prof. Taha Karaman (Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Kastamonu Üniversitesi

Ar. Gör. Selfet Duran (Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ar. Gör. Alı Rıza Güngen ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Canani Kaygusuz (Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Engin Delice (Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı)

Doç. Melda Yaman ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü ( İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı)

Doç. Özgür Öztürk ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( İktisat Bölümü)

Prof. Taner Özbenli (Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı)