İstanbul'da korkutan ebola şüphesi

İstanbul'da Nijerya uyruklu 43 yaşındaki Fabian Chiman Egeolu, Ebola şüphesiyle gözlem altına alındığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, ayrıntılı tanının yapılması için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Hasan Sinan Uslu, yaptığı açıklamada, Nijerya uyruklu hastanın 21 Eylül'de Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Egeolu'nun bugün 06.40'ta yüksek ateş, sağ bacakta ağrı, kaslarda tutulma şikayetleriyle hastanenin erişkin acil polikliniğine başvurduğunu ifade eden Uslu, şunları kaydetti: "Hastaneye başvurduktan sonra Nijerya'dan gelmesiyle beraber gerekli ön tanılar için tetkikleri tamamlanıyor. Hastayı, ön tanıyı aldıktan sonra hızlıca izole bir odaya aldık. Burada hem temas hem de damlacık izolasyonunu sağlayacak tarzda bir önlem aldık. Ön tanısının gerçekleşmesinin hemen arkasından da ilgili yer olan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastane'sinin enfeksiyon bölümüyle konuşuldu.



Hasta, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ambulanslarla güvenli şekilde transfer edildi. Yapılan testler viral testler olduğu için henüz bir sonuç yok. Mevcut olan testlerin çoğu klasik, yaptığımız testler ve gerçekten tanı koydurucu değil, ön çalışmalardır bunlar. Bunlar hep ön bulgudur."

Egeolu'nun, özel giysili sağlık personelince ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü görüldü.