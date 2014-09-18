Ebola açlığı da beraberinde getiriyor



Araştırmaya göre salgının kötü sonuçları özellikle Sierra Leone’de 2015’in başlarına doğru yüksek oranda hissedilmeye başlanacak. Salgının yayılmasını engellemek için bazı köylerin karantina altına alındığı bölgede, ulaşımın günün belli saatlerinde yapılmasına izin verilmesi besin maddelerinin fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Salgın nedeniyle tarım üretiminin yüzde 40 oranında azalması ve yabancı yatırımcıların ülkeyi terk etmeye başlaması ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor.

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Bölge Temsilcisi Jochen Moninger dünyanın en fakir bölgelerinden biri olan Sierra Leone’da olası açlık felaketinin engellenmesi için yüksek oranda besin maddesinin şimdiden depolanması, sağlık sisteminin iyileştirilerek bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yardımlar yetersiz

Sınır Tanımayan Doktorlar Almanya gibi kalkınmış ve güçlü bir ülkenin Ebola salgınıyla mücadele planının yetersiz ve yarım olduğunu açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar Almanya Temsilcisi Tankred Ströbe "Almanya’nın bölgede daha fazla klinik kurulmasına yardım etmesi iyi olabilir" dedi. Ancak bunun da yeterli olmadığını ve sivil toplum kuruluşlarının çalışan açığı olduğunu vurgulayan Ströbe “Uluslararası yardım mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmeli, insanlar hastanelerin önünde ölüyor” şeklinde konuştu.