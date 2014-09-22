Ebola hızla öldürmeye devam ediyor



Batı Afrika'da Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü pazartesi günü yaptığı açıklamada, sadece son dört günde 160'ın üzerinde insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Örgüt, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 2 bin 793'e ulaştığını açıkladı. Verilen rakamlar 18 Eylül tarihine ait. 14 Eylül'de o döneme kadar ölü sayısının 2 bin 630 olduğu belirtilmişti. Ebola virüsünün bulaştığı hastaların sayısında da artış olduğu, yeni 405 vakayla birlikte toplam virüs bulaşanların sayısının 5 bin 762'ye yükseldiğine dikkat çekildi.

Batı Afrika'da Ebola virüsünün en fazla yayıldığı ülke Liberya. Liberya'daki 3 bin 22 hastanın bin 578'sinin öldüğü kayıt altına alındı. Ayrıca Gine'de 626 ve Sierra Leone'de ise 584 kişinin Ebola'dan yaşamını yitirdiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Senegal ve Nijerya'da ise vürüsün yayılmasının önlenebildiğini açıkladı.

BM Ebola Misyonu Batı Afrika'da

Birleşmiş Milletler'in Ebola salgınıyla mücadele için başlattığı misyona bağlı ilk ekibin, Batı Afrika'ya ulaştığı bildiriliyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekibin Gine ve Liberya'ya ulaştığını kaydetti. Sözcü konuya dair daha fazla ayrıntı vermedi.

BM Ebola Misyonu, salgının yayılmasını önlemek, hastaları tedavi etmek ve salgının yayıldığı ülkelerde barış ve güvenliği sağlamak amacıyla başlatıldı.