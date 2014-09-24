Ebola tedavisi karaborsaya düştü

Dünya Sağlık Örgütü, en az 2 bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ebola salgınında endişe verici bir gelişmenin yaşandığını duyurdu. Örgüt, hastalıktan kurtulanların kanının kara borsada satılmaya başladığını açıkladı.

CNN’in haberine göre, tedaviden sonuç alamayan hastalar, ölümcül virüsle savaşan antikorların bulunduğu kana ulaşmak için yasadışı yöntemlere başvuruyor. Antikor tedavisinin de henüz işe yarayıp yaramadığı bilinmezken, kan tedavisinin kimi hastalarda başarılı olduğu duyurulmuştu.

Kara borsada satılan kanın başka AIDS gibi kanla bulaşan diğer hastalıkların yayılmasına neden olacağından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Başkanı Margaret Chan, “Eboladan etkilenen ülkelerle, kara borsa kan ticaretini engellemek için yakından ilgilenmeliyiz” dedi.