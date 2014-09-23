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Dünya
Deutsche Welle

Ebola için korkutan uyarı

ABD'li yetkililer, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, ocak ayına kadar virüs bulaşan insan sayısının 1,4 milyona yaklaşacağı tahmininde bulundu.

23 Eylül 2014 20:51


ABD ve Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklama, Ebola virüsünün korkutucu boyutlara ulaşmak üzere olduğunu ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin tahminlerine göre, 20 Ocak 2015 tarihine kadar virüse yakalananların sayısı 550 bin ila 1,4 milyon arasında olabilir. Uzmanlar, bu tahminin ağustos ayındaki veriler ışığında yapıldığını da sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde, kasım ayı başına kadar virüs bulaşan insan sayısı 20 bini geçecek.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının New England Journal of Medicine'daki makalesinde,2 Kasım'a kadar, Gine'de 5 bin 700, Liberya'da 9 bin 900 ve Sierra Leone'de 5 bin olmak üzere Ebola virüsü bulaşanların sayısının 20 bin 600'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Ağustos ayında yapılan açıklamada, 20 bin sayısının en erken dokuz ay içinde aşılacağı tahmininde bulunulmuştu. Şu anda 5 bin 864 kişi virüse yakalanmış durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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