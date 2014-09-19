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Sağlık

BM: Ebola, dünya barışını tehdit ediyor

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle alınan kararda, 'salgının, bölgede önü alınan çatışma ve krizlerin yeniden alevlenmesine neden olabileceği' uyarısında bulunuldu

19 Eylül 2014 16:05

BM Güvenlik Konseyi, Afrika'da baş gösteren Ebola salgınının, dünya barışı ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini açıkladı. Ebola salgının tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutlar kazandığına dikkat çekilen kararda, bölgeye ulaştırılan acil yardımların artırılması istendi.

DW'de yer alan habere göre, bölgede sahra hastanesi, sağlık personeli, laboratuvar ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiği vurgulandı. Güvenlik Konseyi'nin kararında salgını gerekçe göstererek sınırlarını kapayan üçüncü ülkeler de eleştirildi. Salgından etkilenen ülkelerin dışlanmasına yol açan genel seyahat ve sınır kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yapıldı.

Ebola virüsü ilk olarak 1976 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştü. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Ebola'dan dolayı can verenlerin sayısı 2 bin 630'u aştı.

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