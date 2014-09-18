Ebola aşısı insanlarda denenmeye başladı

60 sağlıklı gönüllüye geliştirlen Ebola aşısı enjekte edildi. GlaxoSmithKline ve ABD Ulusal Sağlık Kurumu tarafından geliştirilen aşı virüsün genetik malzemesinin sadece küçük bir kısmını içeriyor. Bu nedenle de hastalığa neden olması söz konusu değil.



Deneysel çalışmalar



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, normalde tamamen yeni bir aşının insanlı çalışmalarda kullanımı onaylanmadan önce yıllar alıyor. Ama Batı Afrika'daki Ebola salgını sonrası aşının insanlar üzerinde denenmesi öne çekildi.

Denemeler başarılı olursa, aşı bu yıl sonuna kadar etkilenen bölgelerde sağlık çalışanlarına bağışıklık kazandırmak için kullanılabilir. O zamana kadar, yaklaşık 10 bin dozun aşının hazır olması bekleniyor.

Bağışıklık yanıtı

Denemeler için finansman Wellcome Trust, Tıbbi Araştırmalar Konseyi ve İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı'ndan geliyor.Oxford'daki çalışmada aşının gönüllülerde iyi bir bağışıklık yanıtı üretip üretmediği ve yan etkilerinin az olup olmadığına bakılacak. Gönüllülerden kan testleri, 2-4 hafta içind antikor tepkisini ortaya çıkaracak. Ebola aşısı daha önce hayvanlar üzerinde denenmiş ve sonuçlar umut vermişti.

Son olarak ABD Başkanı Barack Obama, tedavi klinikleri inşa etmek ve sağlık çalışanlarını ölümcül virüsün yayılmasını durdurma konusunda eğitmek için Batı Afrika'ya 3 bin asker göndereceklerini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, virüs bölgede şu ana kadar çoğu Liberya'da 2461 kişinin ölümüne neden oldu. Ancak bu sayının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.