İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

İstanbul'da kar kalınlıkları Kartal'da 30 santimetreye, Çamlıca'da 25 santimetreye ulaştı. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul'da dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Mega kentte bazı ilçelerde kar kalınlıkları 30 santimetreye kadar ulaştı. Kar kalınlıkları Beykoz ve Şile köylerinde 20-30 santimetreye, Ümraniye, Çamlıca ve Çekmeköy'de 20-25 santimetreye, Çatalca ve Büyükçekmece'de 18-20 santimetreye, Gaziosmanpaşa, Sultançiftliği ve Göktürk'te ise 15-17 santimetreye kadar ulaştı. İstanbul'da kar yağışı yarın akşama kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar yağışıyla ilgili son verileri paylaştı.Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar devam edecek" denildi.

Ekiplerin ana arter ve çevre yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları yaptığı belirtilen açıklamada, "Sabah saatlerinde çevre yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle kar lastiği kullanmayan ve kabak lastik ile trafiğe çıkan araçlar trafiğin aksamasında büyük etken oldu. Ana arterlerde karla mücadelede sorun yaşanmadı" ifadeleri yer aldı.

Kayak merkezlerinde son durum

Öte yandan kayak merkezlerinde en fazla kar 80 santimetreyle Erzurum Konaklı'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, Türkiye genelinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erzurum Konaklı'da belirlendi.

Bu merkezleri 79 santimetre ile Kartalkaya, 72 santimetre ile Palandöken, 26 santimetre ile Ilgaz, 22 santimetre ile Kartepe, 21 santimetre ile Sarıkamış'taki Cıbıltepe, 17 santimetre ile Uludağ, 16 santimetre ile Yıldıztepe, 15 santimetre ile Ergan, 10 santimetre ile Ladik, 8 santimetre ile Erciyes Kayak Merkezi izledi.

Sürücülerin zor anları

Eyüp Merkez Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma meydana geldi. Sabah yola koyulan sürücüler bu yolu kullanırken zor anlar yaşadı. Çift yönlü caddede yokuşu zor çıkan sürücülerin bazıları geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar buzlanmanın etkisiyle kaydı. Yokuştan aşağı doğru kayan aracı fark eden bir sürücü, kazayı son anda işte böyle önledi. Evlerinden çıkan sürücüler araçlarının üzerindeki biriken karı fırçalarla temizledi.