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İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'u dün geceden beri etkisi altına alan kar yağışı deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

31 Aralık 2015 10:00

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul'da Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Çengelköy - İstinye, Kadıköy - Kabataş, İstinye - Küçüksu, Çengelköy-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Eyüp, Küçüksu-Beşiktaşseferleri yoğun tipi nedeniyle yapılamıyor. İstanbul şehit hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

 

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. 

İDO'dan yapılan açıklamada iptal edildiği belirtilen seferler: 

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
08.00 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

BUDO'nun iptal seferleri: 

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) 
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

 

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