İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul'da Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Çengelköy - İstinye, Kadıköy - Kabataş, İstinye - Küçüksu, Çengelköy-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Eyüp, Küçüksu-Beşiktaşseferleri yoğun tipi nedeniyle yapılamıyor. İstanbul şehit hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamada iptal edildiği belirtilen seferler:
07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
08.00 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot
BUDO'nun iptal seferleri:
10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)