İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul'da Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Çengelköy - İstinye, Kadıköy - Kabataş, İstinye - Küçüksu, Çengelköy-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Eyüp, Küçüksu-Beşiktaşseferleri yoğun tipi nedeniyle yapılamıyor. İstanbul şehit hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.



İDO'dan yapılan açıklamada iptal edildiği belirtilen seferler:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

08.00 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot



BUDO'nun iptal seferleri:

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)