İstanbul'da okullara kar tatili

Çarşamba öğle saatlerinde başlayan kar yağışının yer yer devam ettiği ve bazı ilçelerde buzlanma yaşanan İstanbul'da okullar yarın tatil ilan edildi.

İlk ve orta okulların yarın tatil edildiğini açıklayan İstanbul Valiliği'nin internet sitesi kilitlenirken, İstanbul Valisi Vasip Şahin de kararı resmi Twitter hesabından duyurdu. Şahin, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden 31.12.2015 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" dedi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da devam eden kar yağışının zamanla etkisini sürdüreceğinin ve aralıklarla artarak devam edeceğinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla; anaokulları, ilk, orta, liselerde eğitim ve öğretime, özel kreş, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerine 31 Aralık Perşembe günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personeller idari izinli sayılacaklardır."

İstanbul'un yanı sıra, Çorum, Samsun, Sivas, Tokat, Kastamonu, Karabük, Hakkari, Bolu, Düzce, Karaman, Nevşehir, Rize, Giresun ve Yozgat'ta da eğitime ara verildi.