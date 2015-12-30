Pek çok ilde okullar kar nedeniyle tatil edildi

31 Aralık Perşembe günü için Türkiye genelinde 15 ilde okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. İstanbul'daki yoğun kar yağışının ardından kentteki okulların da tatil olacağı yönünde bir beklenti oluştu ancak İstanbul Valiliği'nden bu doğrultuda bir açıklama gelmedi.

Türkiye'de birçok yerde etkisi altına alan kar yağışının ardından çok sayıda kentte okullar 31 Aralık Perşembe günü tatil edildi. Okulların tatil ilan edildiği kentler şöyle:

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 10 ilçede eğitime 2 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun’da 8 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise bazı mahallelerinde okullar 1 gün tatil edildi. Samsun Valiliği, kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Alaçam, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Salıpazarı, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde eğitime 31.12.2015 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde ise Tekkeköy ve Terme ilçelerinde yüksek yerlerde yer alan mahallelerdeki okulların tatil edildiği, diğer ilçeler için ise kar yağışının yoğunluğuna göre karar verileceği bildirildi. Samsun merkeze bağlı Canik ilçesinde bulunan Canik Başarı Üniversitesi de öğrenci ve personele kısa mesaj yoluyla eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan elektrik akımında arıza olan 45 köy ile yolu kapanan 100'ün üzerindeki köy için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Akıncılar ve Gölova ilçelerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi. Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla Akıncılar ve Gölova'daki ilk ve orta dereceli okullarda, bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitimine ara verildiği belirtildi. Kamuda çalışan hamileler ile engellilerin de bugün öğleden sonra ve yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Kastamonu'nun Şenpazar ve Bozkurt ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Hakkari il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, yarın eğitime ara verildi.

Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar perşembe günü tatil edildi.

Karaman'da taşımalı sistem kapsamındaki okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, Nevşehir’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir Merkez başta olmak üzere Avanos, Acıgöl, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde ilk ve orta öğretim okulları bir gün süreyle tatil edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin, Hemşin ve Güneysu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Giresun'daki kar yağışı nedeniyle Merkezdeki köy okulları ile Dereli ve Çanakçı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.