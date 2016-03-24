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İstanbul'da IŞİD operasyonunda 3 kişi tutuklandı

3 IŞİD'li gözaltına 22 Mart'ta gözaltına alınmıştı

24 Mart 2016 21:59

İstanbul'da bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 'bombalı saldırı yapma ihtimali' bulunan IŞİD militanları 22 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı!

CNN Türk’ün haberine göre, Türk ve Alman istihbarat birimlerince yapıldığı bildirilen çalışmalar doğrultusunda, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, kentte bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik 22 Mart'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilen Türk uyruklu Muhammet N. ile Irak uyruklu İbrahim G.C.Ş. ve Suriye uyruklu Ali F, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli de tutuklandı.

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