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Yaşam

İstiklal Caddesi saldırısında yaralanan Asya bebek bir gözünü kaybedebilir

Asya bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hayatını ağır yaralanmıştı

24 Mart 2016 18:03

Beyoğlu'nda geçen cumartesi gerçekleşen canlı bomba saldırısında yaralanan 2,5 yaşındaki Asya bu sabah uyandırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Asya Başaran'ın bir gözünü kaybetme ihtimali olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan terör saldırısı sonrası 4 kişi hayatını kaybetmiş, Adana'da İstanbul'a gezmeye gelen Başaran ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Asya Başaran, ağır yaralanarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Asya'nın bu sabah uyandırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Asya'nın yoğun şekilde geçirdiği yüz ve göz tramvası nedeniyle bir gözünü kaybetme ihtimali olduğu öğrenildi.

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