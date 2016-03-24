İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Öztürk ile irtibatlı olduğu öne sürülen Erkan Çapkın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CNN Türk’ün haberine göre, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, canlı bomba Mehmet Öztürk ile irtibatlı olduğu öne sürülen Erkan Çapkın Gaziantep'te gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Erkan Çapkın, İstanbul'da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öztürk'ün kardeşleri Gökhan ve Yaşar Öztürk ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.