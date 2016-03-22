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İstihbarat, İstiklal bombacısını "terör örgütüne müzahir kişi" diye fişlemiş ama arama kaydına almamış!

Emniyet verilerine göre canlı bombanın herhangi bir suç kaydı yok

22 Mart 2016 09:23

Beyoğlu’nu kana bulayan IŞİD’li terörist Mehmet Öztürk’ün savcılık kanalıyla Ulusal Yargı Ağı’na (UYAP) kaydı olmadığı ancak istihbarat kuruluşlarında ‘terör örgütüne müzahir kişi’ sıfatıyla fişlendiği ortaya çıktı. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, canlı bombanın kimliği, intihar saldırısı sonrası deforme olmamış yüzünden çekilen fotoğrafla yapılan yüz tanıma incelemesinde belirlendi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, canlı bombanın istihbarat ya da jandarmada arama kaydının bulunmadığını açıklamıştı

 

Kayıp başvurusu yapıldı mı?

 

Herhangi bir ailenin bir çocukla ilgili kayıp başvurusu yapması halinde normal bir kayıp vakasıysa asayiş şubesinde arama kaydı açılıyor. Kaybolan şahsın terör örgütüne katıldığına dair bir veri varsa ‘terör şüphesiyle aranan şahıs’ dosyasına kaydediliyor ve bu durumda, dosya savcılığa da iletiliyor ve UYAP’a da işlenen yurt genelinde bir arama işlemi başlatılıyor. Emniyet yetkililerine göre, Beyoğlu saldırganının kaybolduğuna ve IŞİD’e katıldığına dair ailesinin emniyete yaptığı herhangi bir kayıt, dolayısıyla da savcılık tarafından onaylanıp UYAP’a işlenmiş bir arama kaydı bulunmuyor.

 

Bombacının suç kaydı var mıydı?

 

Emniyet ve istihbaratın verilerine göre Mehmet Öztürk hakkında herhangi bir suç kaydı yok. GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldığında temiz çıkıyor. Bu nedenle de yol kontrollerinde ya da otel kayıtlarından yakalanma ihtimali yoktu.

 

Saldırgan kısa sürede nasıl yakalandı?

 

Saldırganın kafası bombaya rağmen deforme olmamıştı ve yüzü net bir şekilde görüntülenmişti. Bu görüntü yüz tanıma sistemi kullanılarak MİT’in ve emniyet istihbaratının arşivi ile karşılaştırıldı. MİT, Mehmet Öztürk ismine ulaşırken, emniyet Savaş Yıldız ismine ulaştı. Daha sonra ailelerden alınan numunelerde yapılan DNA incelemesinde saldırganın Mehmet Öztürk olduğu anlaşıldı.

Fotoğraf arşivi, pasaport kontrollerinde çekilen fotoğrafları da içeriyor. Bu nedenle  özellikle de Suriye’ye giriş-çıkış yapan kişilerin fotoğrafları arşivde dosyalanıyor. Mehmet Öztürk, Suriye’ye giriş-çıkış yaptığından, fotoğrafı istihbaratın arşivinde yer alıyor. Saldırgan ayrıca istihbaratın takip ettiği terör bağlantılı kişilerle de temas içinde olduğundan ‘terör örgütüne müzahir kişi’ olarak kayda geçirilmiş.

 

"İstihbaratta kayıt varsa neden aranmıyor?"

 

Halk arasında ‘fişleme’ olarak adlandırılan kayıtların hukuki olarak karşılığı bulunmuyor. Polisin aramalarda işlem yapabilmesi için savcılık kararıyla çıkarılmış bir ‘arama kaydı’ gerekiyor. Mehmet Öztürk fişlenmiş olsa da resmi olarak aranmıyordu. Fişi sadece istihbaratın izleme faaliyetleri için referans olarak kullanılıyor.

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